Alias Fede, objetivo de alto valor, fue capturado, según el presidente Daniel Noboa

Capturan en Medellín a alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador

Alias Fede fue detenido tras un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y Colombia.

Alias Fede, uno de los objetivos de alto valor para las autoridades ecuatorianas, fue capturado la tarde de este jueves 2 de octubre en Medellín, Colombia. El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó la detención a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias Fede. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias”, escribió el primer mandatario.

La detención representa un nuevo golpe al crimen organizado en Ecuador, en el marco de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno.

Estaba prófugo desde junio

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como ‘Fede’, fue capturado aproximadamente a las 17:30 de este jueves, tras una operación coordinada entre la Policía Nacional del Ecuador, la Policía colombiana y la Armada de ese país.

El sujeto fue localizado en un barrio de Medellín con documentación falsa. Portaba una cédula ecuatoriana a nombre de Eder Alberto Estacio Gómez.

“Aquí manda el Estado”

Reimberg recalcó que no hay espacio para el crimen en Ecuador. “No tendrán lugar dónde esconderse y se quedarán donde deben estar: tras las rejas. Aquí manda el Estado. No nos detenemos jamás”, afirmó.

La captura de alias Fede se suma a una lista de detenciones clave en la lucha contra las mafias que operan dentro y fuera del país. Hasta el momento, 11 cabecillas de bandas criminales han sido detenidos bajo la política de seguridad que impulsa el actual Gobierno.

