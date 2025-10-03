Veloz responde a ADN sobre captura de alias Fede: "Mérito es del gobierno colombiano"

Legisladora correísta reaccionó a publicación en redes sociales de bancada oficialista sobre festejo en el Pleno tras captura

La captura de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, provocó un nuevo enfrentamiento entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional. Viviana Veloz respondió a la acusación del oficialismo, que señaló que RC no se alegra por la detención de un “delincuente de este calibre”.

La bancada de ADN publicó en sus redes sociales un video en el que se observan los aplausos en el Pleno tras la captura de alias Fede. Esta acción fue solicitada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen. El video estuvo acompañado del siguiente mensaje: “Mientras el presidente de la Asamblea pidió un aplauso por la captura de alias Fede, cabecilla del narcotráfico, la bancada de la Revolución Ciudadana se quedó en silencio”.

A continuación, ADN lanzó una pregunta: “¿Qué les pasa, que no se alegran cuando cae un delincuente de este calibre?”. Las imágenes fueron grabadas desde la zona de prensa, en el ala del hemiciclo donde se ubica la bancada correísta.

Viviana Veloz respondió a ADN

El intercambio se dio en la red social X. Viviana Veloz, exjefa de la bancada correísta, señaló: “Nos alegramos de la eficiencia de los servicios de inteligencia y de la policía colombiana que recapturó a Alias Fede”.

Veloz acompañó su mensaje con una imagen en la que se observa el pronunciamiento del presidente colombiano Gustavo Petro: “Capturado en Colombia por la Policía Nacional. Poderoso jefe de bandas en Ecuador”.

“Recordemos que este peligroso criminal se fugó caminando, vestido de militar, en el actual gobierno. Y ahora resulta que algunos quieren pedir aplausos por un logro ajeno. ¿Aplausos por dejarlo escapar?”, escribió Veloz en X.

Pero, el mensaje de Veloz no se quedó ahí. La legisladora correísta también señaló: "No hay nada que agradecer ni felicitarles. El mérito es del gobierno colombiano".

Captura de alias Fede

Alias Fede, considerado uno de los objetivos de alto valor por las autoridades ecuatorianas, fue capturado la tarde del jueves 2 de octubre en Medellín, Colombia. El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó la detención a través de su cuenta oficial en la red social X.

Nos alegramos de la eficiencia de los servicios de inteligencia y de la policía colombiana que recapturó a Alias “Fede”:

“Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias Fede. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias”, escribió el primer mandatario.

