La RC inicia acciones legales contra empresa de Luis Alvarado por compra de medios

El asambleísta alterno de ADN habría adquirido medios de comunicación con millones de dólares no declarados

Luis Alvarado fue asambleísta principal en el periodo 2023 - 2025 y suplente en el 2025 - 2029.

La Revolución Ciudadana inició acciones legales en contra de la empresa Galamedios S.A.S. del asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado, para esclarecer el origen de los millones de dólares con que adquirió medios de comunicación en Ecuador.

Así lo confirmó a EXPRESO el jefe de bancada del correísmo en la Asamblea Nacional, Juan Andrés González, quien sostuvo que entre el 1 y 2 de octubre de 2025 se han presentado oficios ante la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Contraloría y Fiscalía General del Estado por los posibles delitos como enriquecimiento ilícito o perjurio.

De acuerdo con el asambleísta del correísmo, el objetivo de las acciones iniciadas es esclarecer el origen de los millones de dólares con que la empresa de Luis Alvarado, Galamedios S.A.S., compró a las compañías Holdingvision y Levascan, propietarias de Radio Centro y La Posta, respectivamente.

Cifras dudosas rodean al legislador alterno de ADN, Luis Alvarado, quien con apenas $ 33.000 declarados como patrimonio logró comprar un medio de comunicación y un portal digital, alineados al oficialismo.



Los alertas que motivan las acciones legales del correísmo

Según detalla el asambleísta González, solicitan la intervención de las entidades de control, ya que existe incongruencia entre el capital de la empresa Galamedios S.A.S. y la millonaria transacción con la que se compró a los dos medios de comunicación.

"Galamedios fue constituida en julio de 2025 con un capital social de 50.000 dólares. De acuerdo con la información publicada, esta empresa habría adquirido dos medios de comunicación, La Posta y Radio Centro, por más de 2 millones de dólares (...), comenta el asambleísta.

Esta incongruencia, según González, resalta ya que el único accionista dela empresa, el legislador alterno Luis Alvarado, ha percibido recursos como asambleísta y docente universitario. "En su última declaración ha reportado 1.598 en el rubro de acciones y participaciones y un patrimonio total de 66.279 dólares. Una cifra inferior al capital de Galamedios y a la adquisición de los medios", acota.

