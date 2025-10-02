Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

LUIS RICARDO ALVARADO CAMPI
Luis Alvarado fue asambleísta principal en el periodo 2023 - 2025 y suplente en el 2025 - 2029.ARCHIVO: LUIS ALVARADO

La RC inicia acciones legales contra empresa de Luis Alvarado por compra de medios

El asambleísta alterno de ADN habría adquirido medios de comunicación con millones de dólares no declarados

La Revolución Ciudadana inició acciones legales en contra de la empresa Galamedios S.A.S. del asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado, para esclarecer el origen de los millones de dólares con que adquirió medios de comunicación en Ecuador.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a EXPRESO el jefe de bancada del correísmo en la Asamblea Nacional, Juan Andrés González, quien sostuvo que entre el 1 y 2 de octubre de 2025 se han presentado oficios ante la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Contraloría y Fiscalía General del Estado por los posibles delitos como enriquecimiento ilícito o perjurio.

De acuerdo con el asambleísta del correísmo, el objetivo de las acciones iniciadas es esclarecer el origen de los millones de dólares con que la empresa de Luis Alvarado, Galamedios S.A.S., compró a las compañías Holdingvision y Levascan, propietarias de Radio Centro y La Posta, respectivamente.

Los alertas que motivan las acciones legales del correísmo

Según detalla el asambleísta González, solicitan la intervención de las entidades de control, ya que existe incongruencia entre el capital de la empresa Galamedios S.A.S. y la millonaria transacción con la que se compró a los dos medios de comunicación.

RELACIONADAS

"Galamedios fue constituida en julio de 2025 con un capital social de 50.000 dólares. De acuerdo con la información publicada, esta empresa habría adquirido dos medios de comunicación, La Posta y Radio Centro, por más de 2 millones de dólares (...), comenta el asambleísta.

Esta incongruencia, según González, resalta ya que el único accionista dela empresa, el legislador alterno Luis Alvarado, ha percibido recursos como asambleísta y docente universitario. "En su última declaración ha reportado 1.598 en el rubro de acciones y participaciones y un patrimonio total de 66.279 dólares. Una cifra inferior al capital de Galamedios y a la adquisición de los medios", acota.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Con más 89.500 detenidos, El Salvador extiende régimen de excepción por 43ª vez

  2. Consulta popular: ¿Qué organizaciones políticas harán campaña por el sí o no?

  3. Elizabeth Gutiérrez, ¿ya tiene nuevo novio?: Aquí los detalles

  4. Jonathan Anderson y el reto de reinventar Dior

  5. Venezuela denuncia que cazas de EE.UU. "se han atrevido a acercarse" a sus costas

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos