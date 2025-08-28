Comisión de Seguridad trata fuga de alias Fede en reserva y con delegados de Defensa

Mariana Yumbay de Pachakutik reclamó por la no asistencia del ministro Gian Carlo Loffredo durante la sesión

La Comisión de Seguridad lleva adelante un proceso de fiscalización por la fuga de alias Fede.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no acudió a la sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea y envió a sus delegados. Desde las 09:30 del 28 de agosto de 2025, esa mesa legislativa inició las comparecencias del Ministerio de Defensa por la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede.

(NO TE PIERDAS: “No son delincuentes”: protesta por prisión de 19 uniformados tras fuga de alias Fede)

El 25 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea delegó a la Comisión de Seguridad el inicio de un proceso de fiscalización por la fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral.

En primera instancia, el correísmo planteó que Loffredo y altas autoridades del sector seguridad comparecieran ante el Pleno. Esa iniciativa no contó con el respaldo del oficialismo y derivó en la delegación a la comisión, en la que ADN tiene mayoría.

Fuga de alias Fede: 19 militares quedan libres tras fallo judicial Leer más

Los delegados de Loffredo

A la comisión llegaron tres delegados. El ministro de Defensa envió un oficio a la mesa legislativa en el que, sin mayor explicación, anunció que participarían en la sesión Luis Bueno, coordinador jurídico del Ministerio de Defensa; Jorge Abarca, director jurídico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y Guillermo Vanegas, director jurídico de la Armada del Ecuador.

Al inicio de la sesión, Bueno solicitó que, debido a la temática y a una posible afectación a la seguridad nacional, se declarara la reunión como reservada.

La oficialista Carolina Dueñas mocionó la aprobación de dicho pedido, que fue aceptado con siete votos a favor de los diez posibles. Sin embargo, la decisión generó reclamos.

Mariana Yumbay, de Pachakutik, señaló que la resolución adoptada por el Pleno sobre la fiscalización establecía que el ministro Loffredo debía comparecer. “Quien es sujeto de juicio político es el ministro. Vienen autoridades de rangos menores”, señaló Yumbay en la sesión. “Me preocupa que aquí se permita que vengan autoridades de rangos menores”, añadió la legisladora de PK.

Finalmente, la sesión de la Comisión de Seguridad continuó a puerta cerrada.

La fuga de alias Fede

El 21 de junio de 2025 se conoció sobre la fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral. Él es señalado por las autoridades como líder del grupo de delincuencia organizada Las Águilas.

Alias Fedefue detenido en la urbanización Las Joyas, quien fue encontrado con drogas junto a sus cómplices. ALEX LIMA

El escape se habría producido la madrugada del viernes 20 de junio. Según las primeras versiones, alias Fede habría escapado utilizando un uniforme militar, lo que le permitió pasar desapercibido entre el personal de seguridad.

El mismo presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció. El 21 de junio de 2025 indicó: “La fuga de alias ‘Fede’ no fue un descuido, fue complicidad. Por eso he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!