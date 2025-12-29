Corte de agua sorprende a Urdesa: ¿a qué se debe la suspensión?

La novedad se registró en la mañana de este 29 de diciembre

La interrupción del servicio de agua potable tomó por sorpresa a residentes de Urdesa y Lomas de Urdesa.

Residentes de la ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil, fueron sorprendidos este lunes 29 de diciembre por un imprevisto corte de agua potable.

La novedad se registró pasado el mediodía, cuando muchas personas y personal de restaurantes prepara el almuerzo o utiliza el agua para otras necesidades básicas.

"La presión del agua bajó considerablemente en Urdesa", fue el reporte de Joel Orrala en la red social X. En chats comunitarios, vecinos se consultaban mutuamente si el corte era general.

"¿Por qué han cortado el agua en Urdesa?", fue la pregunta que hizo a la concesionaria Interagua el usuario @Lauval222, en esa mencionada red social.

Trabajo emergente anunció Interagua

Interagua informó, a las 12:46, que se había registrado "una fuga emergente en la red" de Urdesa central.

La empresa dijo que haría trabajos de reparación en Urdesa y Lomas de Urdesa, aunque no especificó hora prevista para el retorno del servicio.

Un daño similar se registró el pasado 1 de diciembre, esta vez en Colinas de La Alborada, que dejó sin agua a varios sectores del norte.

En ese caso, la reparación duró cerca de una hora y media, hasta que el agua volvió a circular en las tuberías.

