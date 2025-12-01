Corte de agua en el norte de Guayaquil: Interagua restablece servicio tras reparación

La entidad confirmó que un daño afectó a tres sectores este 1 de diciembre El líquido vital vuelve de forma paulatina

Interagua reportó una avería que afectó al norte de Guayaquil este 1 de diciembre

Interagua finalizó la reparación de un daño en la red que dejó sin servicio a varios sectores del norte de Guayaquil este lunes 1 de diciembre de 2025. La concesionaria informó que el abastecimiento se normalizará progresivamente en las zonas afectadas, tras una interrupción que generó molestias en la ciudadanía al inicio de la jornada.

¿Qué sectores del norte de Guayaquil se quedaron sin agua?

Según confirmó a EXPRESO Ilfn Florsheim, de Interagua, el origen del problema fue un daño fortuito localizado en el sector de Colinas de La Alborada. Esta avería no solo interrumpió el servicio en dicha zona, sino que impactó a barrios aledaños: Unión Cívica Y El Pueblo y su Reino.

La intervención técnica tuvo una duración aproximada de una hora y media. Florsheim detalló a este Diario que, una vez culminados los trabajos operativos en el sitio, el sistema comenzó el proceso de llenado de tuberías.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad respondió a las inquietudes de los usuarios confirmando la culminación de las obras. "Hemos finalizado con éxito los trabajos de reparación. El servicio se irá restableciendo de manera paulatina en todos los sectores afectados", comunicó la concesionaria.

El corte, ocurrido en el primer día del mes, generó reacciones inmediatas en plataformas digitales. Residentes de Colinas de La Alborada expresaron su malestar ante la recurrencia de estas interrupciones.

El usuario identificado como @c_gyec593 reportó en X: "Inicio del mes y no hay agua en Colinas de La Alborada. Ya cansan siempre con lo mismo, todos los días sus cortes".

Hola @c_gyec593, los trabajos realizados en su sector concluyeron con éxito y el servicio se está restableciendo de forma paulatina. Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por los inconvenientes generados. #InteraguaElAguaDeLosGuayaquileños — Interagua C. Ltda (@interagua) December 1, 2025

