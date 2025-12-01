Vicepresidencia niega competencia para recibir denuncia sobre proveedores de salud

La Vicepresidencia de la República sorprendió con su respuesta a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que el 26 de noviembre de 2025 le entregó un informe sobre 174 proveedores de salud involucrados en 244 procesos contractuales irregulares, por los que el Estado habría pagado 240 millones de dólares. ¿Se deslinda María José Pinto de ese tema?

Desde el 18 de noviembre, Pinto es la ministra de Salud, encargada por el presidente Daniel Noboa, según el decreto 222. Sin embargo, la Vicepresidencia le respondió a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción: "Su requerimiento no se enmarca dentro de las competencias asignadas a esta Vicepresidencia, por lo que ha sido debidamente registrado y trasladado a la institución que, conforme a la normativa vigente, tiene la competencia para su análisis y eventual atención".

Además, la Vicepresidencia de la República le indica a Germán Rodas que conforme al decreto ejecutivo 3, del 24 de mayo, el presidente Noboa le asignó a María José Pinto "funciones específicas relacionadas con la articulación de políticas públicas integrales, planes, programas y proyectos en los siguientes ámbitos: salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil.

Rodas, consultado por EXPRESO, sobre esa respuesta, comentó: "Miramos con preocupación porque es una forma de evadir una responsabilidad. El país conoció que el presidente le encargó el Ministerio de Salud y le puso a cargo del Comité Nacional de Salud. Por lo tanto debería revisar la información que le dejamos sobre proveedores irregulares de medicamentos e insumos".

Lo que le pidieron a la vicepresidenta Pinto, como ministra de Salud

Además de dejarle toda la información relacionada con contratos irregulares, con datos consolidados de proveedores del sistema de salud público, del 2019 al 2025, la Comisión Nacional Anticorrupción esperaba que María José Pinto investigue las denuncias sobre el contrato con HealthBird.

La Comisión le manifestó su preocupación por la potencial contratación a HealthBird, "un proceso de selección incierta transparencia, que significaría un egreso de 37,7 millones de dólares".

"Confiamos en que usted intervendrá en este caso, para precautelar los intereses de los asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)", le dijeron en la carta con la que acompañaron las denuncias.

Germán Rodas no entiende quién está a cargo del Ministerio de Salud, tras la respuesta que recibió de la Vicepresidencia de la República.

