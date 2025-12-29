Playa de San Pablo sigue cerrada por derrame: ¿cómo avanzan los trabajos de limpieza?

Tras una nueva evaluación se determinó que no serían tres sino diez los kilómetros afectados

En la playa se hacían tareas para limpiar el hidrocarburo derramado. Tras la evaluación se definirá la reapertura del espacio.

La playa de San Pablo, en la provincia de Santa Elena, continuó cerrada al público este lunes 29 de diciembre mientras se intensifican las labores de limpieza tras la aparición de una mancha de residuos de hidrocarburo que se detectó entre la tarde y la noche del pasado sábado, generando alarma entre habitantes, comerciantes y turistas.

Desde las primeras horas de este lunes, cuadrillas de limpieza fueron desplegadas a lo largo del perfil costero, luego de que las autoridades dispusieran el cierre inmediato del balneario como medida preventiva.

Inicialmente, se había informado que la afectación comprendía alrededor de tres kilómetros, sin embargo, las nuevas evaluaciones técnicas realizadas el domingo revelaron un escenario más preocupante.

El analista de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Juan Carlos Yagual, confirmó que la contaminación se extendió aproximadamente a 10 kilómetros de playa, por lo que la reapertura dependerá de que la limpieza sea total y de los resultados de los análisis ambientales.

“No se abrirá al público hasta que la limpieza esté completamente concluida. Posteriormente, las mesas técnicas evaluarán la situación para autorizar el ingreso de los bañistas”, señaló el funcionario, quien indicó que, de cumplirse los protocolos, la reapertura podría darse este martes.

Como parte del operativo, un bote de la Capitanía del Puerto de Salinas recorrió el área marítima para tomar muestras de agua, las cuales serán analizadas con el fin de determinar si el mar se encuentra en condiciones seguras para el uso recreativo y descartar posibles riesgos a la salud de los visitantes.

Golpe económico en plena llegada de turistas

El cierre de la playa ocurre cuando la península de Santa Elena comienza a recibir a miles de visitantes por el fin de año e inicio del 2026, lo que ha generado importantes pérdidas económicas para comerciantes y prestadores de servicios.

“Llevamos dos días sin poder vender absolutamente nada. Hicimos fuertes inversiones con la esperanza de recuperar en estas fechas y ahora nos encontramos con esta situación”, lamentó Germán Domínguez, propietario de un restaurante ubicado frente al mar.

Los gestores turísticos de San Pablo mantienen la expectativa de que la emergencia sea superada en las próximas horas y que, a más tardar el miércoles 31 de diciembre, el balneario pueda volver a la normalidad, evitando mayores afectaciones a la economía local y a la imagen turística del sector.

