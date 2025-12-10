Nuevo relleno sanitario de Guayaquil se hará en 2028: ¿por cuánto tiempo se proyecta?

El Municipio prevé expropiar terrenos que bordean los predios rústicos de la comuna Casas Viejas

El relleno sanitario Las Iguanas está ubicado en el noroeste de Guayaquil.

En el segundo semestre de 2028 se prevé que empiece la construcción del nuevo relleno sanitario de Guayaquil, según dispuso el Municipio, el pasado 3 de diciembre.

Jorge Arévalo Muñoz, director de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (Dumce), firmó ese día la resolución para hacer el anuncio del proyecto, lo que permitirá "fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de las obras a ejecutarse".

En el proyecto se plantea una vida útil mínimo de 30 años para "realizar la disposición final de los desechos sólidos no peligrosos", según consta en la documentación que motivó una resolución suscrita por Arévalo, el 1 de diciembre, respecto a dejar sin efecto procesos de expropiación.

"La nueva alternativa para el proyecto ha sido definida, bordeando los predios rústicos de la comuna Casas Viejas", ubicada en vía a la costa, se indica en la documentación.

Se plantea la construcción de una vía

Manuel Aguais Calle, jefe de Relleno Sanitario, emitió el pasado 25 de noviembre el informe DRS-2025-010, en el que se plantea la necesidad de "creación de una vía que conecte el relleno sanitario Las Iguanas con el sitio seleccionado para el nuevo relleno sanitario".

"Toda vez definida el área expropiada para el proyecto, se deberán elaborar los estudios de factibilidad y diseños definitivos para los sitios de disposición final que incluyan las ingenierías básicas", se añade en el informe.

El presidente de la empresa pública Circular, Fernando Cornejo, dijo a EXPRESO -en diciembre del 2024- que Las Iguanas aún tenía un tiempo de vida útil de ocho a diez años.

