Álvarez: "En vallas pondré fotos de quienes quieran llevarse fondos de la AAG"

El alcalde de Guayaquil aseguró que el Ministerio de Infraestructura y Transporte quiere disolver la Autoridad Aeroportuaria

El alcalde Aquiles Álvarez rechazó, en sesión de Directorio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, el proceso iniciado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Nueva semana, nuevo mes, nuevo conflicto Gobierno - Municipio. Esta vez por las competencias aeroportuarias de Guayaquil y un posible intento por disolver la Autoridad Aeroportuaria (AAG).

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expuso en sesión del Directorio de la entidad los oficios que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) envió desde el pasado 11 de noviembre.

Ahí comenzó un proceso de "procedimiento de control y funcionamiento de la organización, en base a la Ley de Transparencia Social", mencionó el alcalde.

Álvarez dijo que la última comunicación (oficio MIT-CGJ-2025-172) llegó el viernes 26 de noviembre, en la que el MIT advirtió con "iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, que pueden incluir, declarar la disolución y posterior liquidación de la organización".

(Con el oficio del 11 de noviembre) empezaban con la amenaza y uno se va dando cuenta de cuál es la agenda. No somos bobos". Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

Esto pasaría si la AAG incumple disposiciones del MIT: no aprobar presupuesto del 2026, no pagar nada de los contratos, incluidos los de obra pública, dijo Álvarez.

Incluso, aseguró que el MIT habría prohibido a la administradora de negocios Fiducia, que administra los recursos de la AAG, que "no haga caso" a los pedidos de la entidad.

"Prácticamente nos pone candado y quiere que cerremos la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil", fue el reclamo de Álvarez, quien advirtió con replicar lo que se hizo, en agosto del 2025, con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional, durante una marcha organizada por el Gobierno.

Aeropuerto en Daular o Taura: debate que alza vuelo con incertidumbre en Guayaquil Leer más

"Así como hicieron la campaña contra la Corte Constitucional, poniendo fotos de los jueces de la Corte en todo Quito, les cuento que en Guayaquil hay unas vallas que tenemos que por ley bajar, de los delincuentes que vendieron espacios en la anterior administración", expresó.

"He decidido usarlas antes de bajarlas. Y en esas vallas vamos a poner la foto de todos los que están atrás de esto, de toditos, empezando por el coordinador jurídico (del MIT) y obviamente todo el MIT, y cualquier funcionario del Gobierno que tengamos certeza de está atrás de llevarse los 345 millones 600 mil dólares en fondos, más los $10 millones en cuentas", aseguró.

¿En qué invierte la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil?

"Imagínense si hubiera ganado el Sí (en la consulta popular del 16 de noviembre), (el dictador fascista Benito) Mussolini era un niño de pecho con lo que hubieran querido hacer" Aquiles Álvarez Sobre accionar del MIT en la AAG

Esos valores de la AAG "se los quieren coger", insistió Álvarez. Él considera que el MIT está "arrogándose funciones porque este es el país de los reyes".

La AAG tiene contratos para obras en la zona de Daular, donde se prevé hacer el nuevo aeropuerto, así como en sectores aledaños como los de Chongón, donde se hizo un anillo vial.

Son más de $50 millones involucrados en estas obras, "aún en crisis, porque a los guayaquileños les pagan con papelitos", sostuvo Álvarez, en relación a los bonos que da el Ejecutivo a la Alcaldía.

También invierte recursos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, mencionó Álvarez.

"El que le ha dicho al presidente (de la República, Daniel Noboa) que nos hemos consumido todos los fondos, de que ya no hay nada, es, mentira. Como está rodeado de gente que mete cizaña, llena de veneno y odio, que averigüe bien antes de emitir una declaración tan delicada como esa", agregó.

Álvarez también dijo que la AAG iniciará acciones legales contra el MIT. EXPRESO buscó a su Dirección de Comunicación para un pronunciamiento, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

"Que sepa el Gobierno, el MIT y todos los firmones, que vamos a ir a Guayaquil a defender con todo. No es amenaza, es la realidad", concluyó el alcalde.

