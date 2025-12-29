Expreso
Jorge Glas permanece privado de libertad en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 3, conocido como La Roca.
Jorge Glas permanece privado de libertad en la cárcel Del Encuentro, en Santa Elena.

¿Qué opciones le quedan a Jorge Glas tras la decisión sobre habeas corpus?

La abogada Sonia Vera explicó qué pasos están dando luego de la negativa 

  • Mariela Rosero Ch.
    ​ESPECIAL PARA EXPRESO

Jorge Glas, exvicepresidente de la República, se mantendrá en la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. Una vez que, el domingo 29 de diciembre del 2025 le negaron el pedido de habeas corpus, su abogada internacional, Sonia Vera, indicó a EXPRESO qué pasos seguirán.

"En la sede nacional ya apelamos", precisó Vera. Además señaló que esperan que les respondan en por lo menos un mes. "En la sede internacional estamos en trámite de ampliación de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Durante la audiencia, por solicitud de la defensa de Glas, el médico internista Édison Barreto, que está a cargo de la salud de Glas desde el 2021, dijo que el exvicepresidente toma 21 medicamentos.  Y dijo que necesita acompañamiento psicológico.

Jorge Glas

El Ministerio de Salud Pública se opone a la hospitalización de Jorge Glas

Lo que dice la defensa de Glas

La abogada Sonia Vera reiteró que su defendido enfrenta "persecución política". Reiteró que la "negativa del habeas corpus ya fue apelada verbalmente y que en estos días se hará por escrito, un tribunal tendrá que decidir". Y se encuentran en un proceso de pedido de ampliación de las medidas cautelares. 

Con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó Vera, su médico Barreto pudo ingresar y por eso conoce su situación. "El psiquiatra del Ministerio de Salud Pública ya pidió el internamiento hospitalario y no se ha hecho caso a esa solicitud".

En noviembre del 2025, la Corte IDH ya dictó medidas cautelares como acceso a visitas de familiares, de médicos y de confianza".

¿Por qué está preso Glas?

Sonia Vera ratificó que la condena de Jorge Glas está cumplida, salió con medidas cautelares y esperó en prelibertad su audiencia, pero se siguió presentando; ahora está preso por las medidas de prisión preventiva del caso Reconstrucción de Manabí

