Alias Fede es expulsado por Migración Colombia tras ser capturado en Medellín

'Fede' era uno de los más buscados en el país y fue detenido con múltiples identidades falsas

Migración Colombia expulsó al criminal ecuatoriano alias Fede desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y las autoridades ecuatorianas, fue capturado este jueves 2 de octubre en Medellín Rolando Federico Gómez Quinde, más conocido como alias Fede, uno de los criminales más buscados por el Gobierno de Ecuador.

Tan solo un día después, el viernes 3 de octubre, Migración Colombia aplicó la medida de expulsión inmediata, enviándolo al país ecuatoriano. La expulsión se realizó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se le notificó formalmente su salida obligatoria del territorio colombiano.

🚨🚨#𝐄𝐬𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 | @MigracionCol aplicó la medida de expulsión al ciudadano ecuatoriano Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias ‘Fede’, capturado en Medellín por la @PoliciaColombia pic.twitter.com/xTTcBWPNk7 — Migración Colombia (@MigracionCol) October 4, 2025

¿Quién es alias Fede?

Alias Fede es considerado un objetivo de alto valor por las autoridades de seguridad ecuatorianas. Según información oficial, operaba como parte de estructuras del crimen organizado que han puesto en jaque la seguridad en Ecuador.

Al momento de su captura, las autoridades encontraron en su poder varios documentos de identidad con diferentes nombres, lo que confirmaba su intención de ocultarse y evadir la justicia.

Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, es señalado por delitos relacionados con el crimen organizado en Ecuador. Cortesía: Migración Colombia

La reacción de los presidentes de Colombia y Ecuador

El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó la captura desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde destacó la cooperación internacional para dar con el paradero del fugitivo.

Por su parte, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, también celebró la detención con un mensaje contundente: “Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias Fede. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias.”

Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias “Fede”.



Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias. pic.twitter.com/ZODdlxJSPM — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 2, 2025

¿Qué pasará ahora con alias Fede?

Una vez de regreso en Ecuador, el Gobierno ya tiene un plan: buscar su extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos relacionados con narcotráfico.

Así lo confirmó John Reimberg, ministro del Interior, en una entrevista reciente, comparando el caso con el del conocido narcotraficante 'Fito', quien fue extraditado a EE. UU. en julio de este año.

“Vamos a buscar también la extradición, así como lo hicimos con Fito”, dijo Reimberg.

