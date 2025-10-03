Expreso
Alias Fede se fugó de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, el 20 de junio de 2025.
Referencial. Alias Fede se fugó de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, el 20 de junio de 2025.

Alias Fede bajo custodia en Medellín: se activa proceso de extradición vía Interpol

Alias Fede es señalado como líder del grupo delictivo Los Águilas, brazo armado de Los Choneros

Tras su captura en Medellín durante la operación internacional “Gran Fénix 41”, Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, permanece bajo custodia en la Unidad Policial de Medellín. En las próximas horas será trasladado al Departamento de Criminalística, donde se realizarán las pericias de verificación de identidad.

Una vez confirmada su identidad, se activará el proceso de difusión roja de extradición a Ecuador, gestionado por Interpol, en el marco de la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

Alias Fede es señalado como líder del grupo delictivo Los Águilas, brazo armado de Los Choneros, organización vinculada a múltiples delitos en Ecuador y liderada por José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, actualmente extraditado a Estados Unidos.

Alias Fede fue detenido tras un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y Colombia.

La captura se dio tras el trabajo de las unidades especializadas de Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley (UNDP); y en coordinación con la Policía y Armada de Colombia.

Alias Fede se fugó de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, el 20 de junio de 2025. Estaba preso desde enero del mismo año cumpliendo una sentencia por los siguientes delitos: asesinato (2009), tenencia de armas (2011, 2013,2021, 2023), robo (2013, 2015), asociación ilícita (2015), tenencia de armas no autorizadas (2024), y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (2025). Además, contaba con alerta roja de Interpol.

