¿Cuándo podría llegar alias Fede a Ecuador? Esto respondió Gabriela Sommerfeld

La canciller ecuatoriana acudió este 3 de octubre a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea

La canciller Gabriela Sommerfeld compareció en la Asamblea este 3 de octubre de 2025.

La canciller Gabriela Sommerfeld asistió este 3 de octubre de 2025 a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, donde se discute la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Tras su comparecencia, fue consultada sobre la captura de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede.

Al referirse al caso, señaló: “siempre son trabajos conjuntos y se sigue trabajando en este tema”. Su pronunciamiento se produjo después del anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la detención de alias Fede por parte de la Policía Nacional de ese país.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Capturado en Colombia por la Policía Nacional. Poderoso jefe de bandas en Ecuador”. El mensaje fue acompañado por una imagen del Ministerio del Interior de Ecuador, en la que se anunciaba la recompensa por información que facilitara su captura.

La canciller ecuatoriana también fue consultada sobre el trámite para el traslado de alias Fede desde Colombia. Sommerfeld respondió: “Todos están colaborando; las autoridades de ambos países en este caso”.

Alias Fede, considerado uno de los objetivos de alto valor por las autoridades ecuatorianas, fue recapturado la tarde del jueves 2 de octubre en Medellín, Colombia.

El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó la detención a través de su cuenta oficial en la red social X.“Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias Fede. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias”, escribió el primer mandatario.

Las autoridades ecuatorianas identifican a alias Fede como el cabecilla de la banda delincuencial Los Águilas. Se fugó de la Penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025. Según fuentes oficiales, habría salido del centro penitenciario vestido con uniforme militar y escoltado por personal de la Marina.

Alias Fede fue detenido tras un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y Colombia. X: @JohnReimberg

Actualmente, según el ministro del Interior, John Reimberg, se espera la extradición de alias Fede a Estados Unidos. En una entrevista con la plataforma digital Visionarias, confirmó que se impulsará dicho proceso, tal como ocurrió con Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

