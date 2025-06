Caso Ligados: Jueza niega acusación particular de Juan Esteban Guarderas

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, rechazó la acusación particular presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dentro del denominado caso Ligados, donde se investiga una presunta asociación ilícita y tiene como protagonistas a Andrés Arauz, Augusto Verduga, y otras figuras del correísmo.

Guarderas alegaba haber sido víctima de una "operación política cuidadosamente orquestada" que derivó en su destitución del cargo. Como parte de su demanda, solicitó una reparación económica de 130.400 dólares, correspondiente al salario que, según él, dejó de percibir por haber sido removido de sus funciones.

Sin embargo, la jueza Camacho consideró que no se cumplían los requisitos legales para admitir a trámite su acusación particular en esta etapa del proceso penal. El exfuncionario buscaba comparecer en calidad de víctima, en medio de una causa que involucra a figuras del correísmo y otros sectores políticos.

"La presente causa no tiene nada que ver con los derechos de participación del ciudadano Juan Esteban Guarderas Cisneros, sino que, por el contrario, con un delito contra la seguridad pública en el cual, por mandato constitucional y legal es la Procuraduría General del Estado la responsable de la defensa del patrimonio nacional y del interés público. En conclusión, el compareciente no justifica su condición de víctima, incumpliendo el requisito del número 3 del artículo 434. Sin la justificación de la calidad de víctima, que es la circunstancia legal que legitima la presentación de la acusación particular, no cabe admitir a trámite la acusación particular", indica el fallo de la jueza.

¿Qué es el caso Ligados?

El caso Ligados es una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de asociación ilícita, en la que se examinan los nexos entre actores políticos que, según la tesis fiscal, habrían intervenido coordinadamente para incidir en decisiones institucionales, incluidos nombramientos clave en los procesos de selección que realiza el CPCCS como en la Superintendencia de Bancos, la Contraloría, Consejo de la Judicatura o Defensoría Pública.

Los investigados en este caso son Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana; Andrés Arauz, excandidato presidencial por la Revolución Ciudadana; y el abogado Eduardo Franco Loor, conocido defensor del exvicepresidente Jorge Glas; la exasambleísta Esther Cuesta, la exconsejera Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz.

Según la Fiscalía, los tres habrían mantenido comunicaciones y coordinaciones con el objetivo de incidir en decisiones institucionales, incluyendo designaciones clave en el sector público, a través de una red que buscaba consolidar poder político.

Guarderas fue destituido por el correísmo

Juan Esteban Guarderas fue cesado como consejero del CPCCS en 2024. Desde entonces ha sostenido que su salida fue producto de una vendetta política. Su acusación particular buscaba ser reconocida formalmente como víctima dentro del proceso, lo que le habría permitido intervenir de forma más activa en la causa penal.

El caso Ligados continúa en instrucción fiscal, y se espera que en los próximos meses se definan los llamados a juicio en base a los elementos recogidos por la Fiscalía.

