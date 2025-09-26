Rutas del Trolebús cambian temporalmente en El Labrador

Las unidades del Trolebús y sus rutas alimentadoras modificarán sus recorridos

La modificación en El Labrador será temporal por los trabajos en la av. Galo Plaza.

Debido a las obras de rehabilitación en la avenida Galo Plaza Lasso, la operación del transporte municipal tendrá una variación. Desde el 27 de septiembre de 2025, las unidades del Trolebús y sus rutas alimentadoras modificarán sus recorridos en el sector de El Labrador, debido a los trabajos en la calzada central.

De acuerdo con información del Municipio, los cambios aplican para los buses que ingresan y salen de la Estación El Labrador, una de las más importantes del sistema en el norte de la ciudad.

Las autoridades anticiparon que los trayectos podrían tomar algunos minutos adicionales, por lo que se recomienda a los usuarios planificar con tiempo y estar atentos a la nueva señalización y desvíos.

Así operarán los recorridos

Trolebús

Sentido sur-norte: Las unidades ingresarán por el paso deprimido del intercambiador, continuarán por la avenida Amazonas, hasta llegar a la calle Isaac Albéniz, desde donde accederán a la estación.

Sentido norte-sur: El recorrido se mantiene sin cambios desde la estación.

Rutas alimentadoras

Interterminales (Carcelén), Cisne Zabala, Llano Grande y Kennedy Edén, sentido sur-norte: El desvío será por Isaac Albéniz, Amazonas, El Inca, 10 de Agosto, y luego retoman la Galo Plaza Lasso.

Sentido norte-sur: Operación normal.

Comité del Pueblo y Laureles:

Sentido oeste-este: Irán por Isaac Albéniz y Amazonas, desde donde retoman su ruta habitual.

Sentido este-oeste: Sin cambios.

Circuito Intraterminal Río Coca – El Labrador:

Sentido oeste-este: Irán desde la estación por Isaac Albéniz, Amazonas (paso deprimido) y luego vuelven a su ruta.

Sentido este-oeste: Ingresan por el paso deprimido del intercambiador, luego por Amazonas, Isaac Albéniz y llegan a la estación.

¿Hasta cuándo durarán los cambios?

La intervención va desde el intercambiador de El Labrador hasta la calle Isaac Albéniz, y está a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). El primer tramo está previsto para finalizar el 16 de octubre, fecha en la que se espera retomar la operación normal del transporte en ese sector.

La Empresa de Pasajeros de Quito, junto con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Epmmop continuarán monitoreando y ajustando la operación para evitar mayores complicaciones.

