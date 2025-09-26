Expreso
Pabel Muñoz
El ránking incluye, además del Alcalde, a secretarios de la Administración. Foto: archivo / Municipio de Quito

Pabel Muñoz entre los mejores alcaldes de Sudamérica, según CB Consultora

CB Consultora de Opinión Pública publicó su más reciente ránking

El más reciente ránking de alcalde de Sudamérica, de CB Consultora de Opinión Pública, correspondiente a septiembre de 2025, ubicó a Pabel Muñoz, como el tercer alcalde mejor valorado de la región, con un 48,4% de imagen positiva. 

El podio lo encabezan Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, con 55,3%, y Mario Bergara, de Montevideo, con 53,9%.

Municipio de Quito

Quito cerrará 2025 con menos recursos por caída en recaudación y deuda estatal

Sin embargo, el informe también revela una imagen negativa alta para Muñoz, que alcanza el 50,5%. El detalle de las cifras muestra que un 16,8% de los encuestados califica su gestión como muy buena, mientras que un 31,6% la considera buena. Por otro lado, un 32,4% la califica de muy mala y un 18,1% como mala. Un 1,1% no respondió.

La encuesta fue realizada entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025 con una muestra de 576 casos y un margen de error del 4,1%. El estudio evaluó a 10 alcaldes de ciudades sudamericanas.

Alcaldes peor valorados

En el otro extremo del ránking, los tres alcaldes con menor aprobación ciudadana fueron:

  • Luis Bello, alcalde de Asunción, con apenas 12,6% de imagen positiva

  • Iván Arias, alcalde de La Paz, con 19,9%

  • Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, con una aprobación del 35,7%

A Muñoz le sigue Jorge Macri, alcalde de Buenos Aires, con un 47,2% de imagen positiva y una negativa del 51%.

Secretarios de Quito: Seguridad y Cultura lideran imagen positiva

El estudio también incluyó un ranking de percepción sobre los secretarios del Municipio de Quito. La secretaria general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo, Carolina Andrade, lidera la aprobación con una imagen positiva del 25,6%. Le siguen:

  • Jorge Alexander Cisneros, secretario de Cultura, con 22,7%

  • Jacques Ramírez, secretario de Inclusión Social, con 21,1%

En contraste, los secretarios con menor aprobación son:

  • Etzon Romo, secretario de Desarrollo Económico y Productivo, con 14,6%

  • Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, con 17,6%

  • José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, con 17,9%

En junio pasado, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) publicó una encuesta sobre la aprobación del alcalde de Quito. Ese mes alcanzó el 54%, un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con el 50% registrado en mayo.

La encuesta fue realizada el 14 y 15 de junio, a través de entrevistas presenciales en domicilios, aplicadas a un universo de 820 personas mayores de 16 años en las ciudades de Quito y Guayaquil. El estudio cuenta con un margen de error de ±4% y un nivel de confianza del 95%.

