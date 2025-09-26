Pabel Muñoz entre los mejores alcaldes de Sudamérica, según CB Consultora

El ránking incluye, además del Alcalde, a secretarios de la Administración.

El más reciente ránking de alcalde de Sudamérica, de CB Consultora de Opinión Pública, correspondiente a septiembre de 2025, ubicó a Pabel Muñoz, como el tercer alcalde mejor valorado de la región, con un 48,4% de imagen positiva.

El podio lo encabezan Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, con 55,3%, y Mario Bergara, de Montevideo, con 53,9%.

Sin embargo, el informe también revela una imagen negativa alta para Muñoz, que alcanza el 50,5%. El detalle de las cifras muestra que un 16,8% de los encuestados califica su gestión como muy buena, mientras que un 31,6% la considera buena. Por otro lado, un 32,4% la califica de muy mala y un 18,1% como mala. Un 1,1% no respondió.

La encuesta fue realizada entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025 con una muestra de 576 casos y un margen de error del 4,1%. El estudio evaluó a 10 alcaldes de ciudades sudamericanas.

Alcaldes peor valorados

En el otro extremo del ránking, los tres alcaldes con menor aprobación ciudadana fueron:

Luis Bello, alcalde de Asunción, con apenas 12,6% de imagen positiva

Iván Arias, alcalde de La Paz, con 19,9%

Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, con una aprobación del 35,7%

A Muñoz le sigue Jorge Macri, alcalde de Buenos Aires, con un 47,2% de imagen positiva y una negativa del 51%.

Secretarios de Quito: Seguridad y Cultura lideran imagen positiva

El estudio también incluyó un ranking de percepción sobre los secretarios del Municipio de Quito. La secretaria general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo, Carolina Andrade, lidera la aprobación con una imagen positiva del 25,6%. Le siguen:

Jorge Alexander Cisneros, secretario de Cultura, con 22,7%

Jacques Ramírez, secretario de Inclusión Social, con 21,1%

En contraste, los secretarios con menor aprobación son:

Etzon Romo, secretario de Desarrollo Económico y Productivo, con 14,6%

Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, con 17,6%

José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, con 17,9%

En junio pasado, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) publicó una encuesta sobre la aprobación del alcalde de Quito. Ese mes alcanzó el 54%, un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con el 50% registrado en mayo.

La encuesta fue realizada el 14 y 15 de junio, a través de entrevistas presenciales en domicilios, aplicadas a un universo de 820 personas mayores de 16 años en las ciudades de Quito y Guayaquil. El estudio cuenta con un margen de error de ±4% y un nivel de confianza del 95%.

