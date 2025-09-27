La Ruta León: el nuevo plan cultural para disfrutar el Centro Histórico de Quito

La Ruta León: feria cultural que reaviva San Blas y La Tola en el Centro Histórico de Quito

Con un desfile de las bastoneras y banda de paz inició la segunda edición de la Feria de San Blas - La Tola con la Ruta León.

El Centro Histórico de Quito se llena de vida cada último sábado del mes con La Ruta León, una feria cultural y ciudadana que convierte a la calle Vicente León —entre San Blas y La Tola— en un espacio de encuentro, memoria y comunidad.

Le invitamos a que lea: Quito desde las alturas: descubre sus miradores más icónicos y cómo llegar

La propuesta, impulsada por el Municipio de Quito y los vecinos del sector es un proyecto piloto que busca reactivar la habitabilidad y el tejido social de estos barrios patrimoniales, con un modelo de ciudad viva, inclusiva y participativa.

“Es una muy buena iniciativa porque en este barrio hay mucho arte y cultura. La intención es reactivar el barrio y los emprendimientos locales”, señala Marcelo Cuesta, restaurador y dueño de una galería en San Blas.

“La ley no sirve para nada, Quito es tierra de nadie”: Manuela Gallegos Leer más

Cultura, gastronomía y economía local

San Blas y La Tola, donde residen más de 9.000 habitantes, se unieron en esta segunda edición para mostrar su riqueza artística, cultural y gastronómica. La feria ofrece de 11:00 hasta las 23:00 desfiles, talleres, música en vivo, danza tradicional, rutas teatrales, teatro comunitario, exhibiciones fotográficas y degustaciones que involucran a restaurantes, cafeterías, pizzerías, bares y emprendimientos locales.

Daniel Luñay, quien vende empanadas de viento, resalta el impacto positivo en su negocio: “Con estas activaciones hemos logrado atraer turistas. No solo hay empanadas, también hay sushi, comida típica, cafés y pizzerías en el sector”.

Para facilitar la participación de los negocios, la Administración Zonal otorgó 17 permisos de uso del espacio público, permitiendo a los locales sacar su mobiliario a la calzada y atender directamente a los clientes. Además, el Municipio asumió el pago de regalías, lo que alivió los costos a los emprendedores.

La galería del restaurador Marcelo Cuesta, en San Blas, recobra vida con La Ruta León. Mattew Herrera

Espacios activos y servicios municipales

Durante la feria, se activan escenarios como la Plaza Belmonte, Quitodelikos, la Casa Cultural Tola La Vida, Sereno Moreno, Casa García y Bandidos Brewing. Allí se desarrollan actividades para todas las edades, en un ambiente festivo que combina tradición y modernidad.

La jornada también cuenta con la presencia de entidades municipales como EMASEO, EMGIRS, UBA, AMT, Secretaría de Salud, Cuerpo de Agentes de Control, AMC y Quito Turismo. Incluso, el Balcón de Servicios de la Zona Centro se suma al evento, brindando atención inmediata y en línea a los ciudadanos para facilitar trámites en el momento.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.