Muerte violenta destapa centro de tolerancia ilegal en el norte de Quito

Policía y la AMC clausuraron la madrugada de este sábado un centro de tolerancia que operaba de manera ilegal en el sector de la Eloy Alfaro, norte de Quito.

La madrugada de este sábado 27 de septiembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Policía Nacional, clausuró un centro de tolerancia que operaba de manera ilegal en el sector de la avenida Eloy Alfaro, al norte de Quito. El operativo se ejecutó tras una muerte violenta registrada en el lugar, lo que alertó a las autoridades sobre su funcionamiento clandestino.

Le invitamos a que lea: La Ruta León: el nuevo plan cultural para disfrutar el Centro Histórico de Quito

El centro de tolerancia era un bunker

Durante la inspección se constató que el establecimiento estaba acondicionado como un verdadero “búnker” para dificultar el ingreso de los controles. El sitio contaba con túneles, rutas de escape y accesos ocultos, lo que confirmaba que operaba al margen de la normativa municipal.

Eloy Alfaro, Quitumbe y Calderón: los barrios con más clausuras en Quito Leer más

Además, el Cuerpo de Bomberos de Quito determinó serias irregularidades en materia de prevención de incendios, lo que representaba un riesgo para clientes y trabajadores. El centro tampoco disponía de permisos municipales para su funcionamiento.

El propietario del local podría enfrentar sanciones económicas que incluyen multas de hasta $ 7 050 (equivalente a 15 Salarios Básicos Unificados) por la falta de licencias, además de $ 2 350 (5 SBU) por incumplimiento de normas de seguridad.

La AMC recordó que estas acciones forman parte de los operativos interinstitucionales que el Municipio de Quito impulsa junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar el uso adecuado de los espacios destinados para actividades nocturnas y evitar que funcionen lugares clandestinos que ponen en riesgo a la población.

La clausura de este centro se suma a los recientes operativos ejecutados en bares, discotecas y centros de tolerancia del Distrito Metropolitano de Quito, en los que se busca frenar la proliferación de sitios que operan sin permisos y que, además, se convierten en focos de violencia e inseguridad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.