Crimen en Quito: muere el cantante urbano Magnus R Troy tras ataque armado

El cantante urbano Magnus R Troy, cuyo nombre real era Emilio Riker Valencia Ramírez, fue asesinado la madrugada de este sábado 27 de septiembre en Quito. El artista esmeraldeño, de 25 años, recibió varios disparos en el rostro. Su muerte fue confirmada en redes sociales por colegas de la escena musical ecuatoriana, lo que generó conmoción entre sus seguidores y por la policía del Distrito La Delicia.

El artista y acompañantes fueron interceptados por desconocidos

El hecho se produjo en el sector de La Bota, en el norte de la capital, tras una jornada en la que Magnus R Troy había participado en presentaciones en dos clubes nocturnos. De acuerdo con los primeros testimonios, cerca de las 03h00 el artista y un grupo de amigos fueron interceptados en el parqueadero de un centro de diversión por cinco hombres armados, quienes se identificaron como ciudadanos extranjeros. Los sujetos procedieron a secuestrar al cantante y a sus acompañantes, trasladándolos hasta un camino de tercer orden en las inmediaciones de la Calle B.

En el sitio, vecinos alertaron a las autoridades y al ECU-911, lo que permitió la llegada de unidades policiales y de socorro. Al arribo de los equipos de emergencia, encontraron a Magnus R Troy tendido en el suelo, con abundante presencia de sangre. Personal del Cuerpo de Bomberos verificó que ya no tenía signos vitales.

Otro de los jóvenes que lo acompañaba, identificado como Kevin Paul Guambaña, presentaba múltiples heridas en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital de Calderón, donde permanece con pronóstico reservado.

Personal de la DINASED llegó hasta el sector de La Bota, norte de Quito, donde fue asesinado el cantante urbano Magnus R Troy. Cortesía Policía

La Policía investiga la muerte violenta

La Policía entrevistó en el lugar a dos ciudadanos que inicialmente intentaron retirarse del sector, pero que luego confirmaron haber sido parte del grupo que llegó desde Guayaquil con el artista para las presentaciones de esa noche. En su relato señalaron que, tras visitar un primer club, se trasladaron a otro conocido como “Insomnio”, donde permanecieron hasta las 03h00, momento en que fueron abordados por los presuntos responsables del secuestro.

Al operativo acudieron varias unidades especializadas: la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), Criminalística, Medicina Legal, la Dirección General de Inteligencia (DGI) y la Policía Judicial, con el fin de recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

