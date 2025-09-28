Expreso
Marcela Aguiñaga
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.Cortesía

Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

Prefecturas de la Revolución Ciudadana expresaron su respaldo a Richard Calderón, Paolina Vercoutere y Anabel Hermosa

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, compartió en su cuenta de X un comunicado firmado por prefecturas de la Revolución Ciudadana en el que expresan su respaldo al prefecto de Imbabura, Richard Calderón; a la viceprefecta, Paolina Vercoutere; y a la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.

En el documento, los firmantes destacan el compromiso, transparencia y vocación de servicio de estas autoridades. Además, rechazan lo que califican como una “persecución política y judicial”, señalando que este tipo de prácticas “atenta contra la institucionalidad democrática y constituye un retroceso en la convivencia democrática”.

Revolución Ciudadana: ¿Qué prefecturas firmaron el comunicado de respaldo a Calderón?

El comunicado fue suscrito por las prefecturas de Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Cañar.

Por su parte, Aguiñaga acompañó la publicación con el mensaje: “La persecución no es el camino que nuestro país necesita”. Además, expresó su solidaridad con la familia de Efraín y con las autoridades que, según indicó, han sido injustamente señaladas.

Este domingo 28 de septiembre, en su cuenta de X, Richard Calderón emitió un comunicado en el que lamentó los actos de violencia que se han suscitado en la provincia de Imbabura. "Con dolor nos solidarizamos por el fallecimiento del imbabureño Efraín Fuérez", escribió. 

