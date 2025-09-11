TercerMundo abre el show de Cristian Castro en Quito: "Su público es el nuestro"

TercerMundo abrirá el concierto de Cristian Castro en Quito. Se suma un nuevo sencillo al repertorio musical

Felipe, Daniel y Juan Manuel. Los hermanos Jácome que conforman TercerMundo abrirán el concierto de Cristian Castro en Quito, Ecuador.

La banda ecuatoriana TercerMundo será responsable de abrir el concierto de Cristian Castro, programado para el 18 de octubre de este año en la Plaza de Toros de Quito, un escenario icónico que marcó los inicios de muchos artistas nacionales.

Guardarraya, Don Medardo y sus Players, La Máquina Camaleón, Carlos Corté$, Lolabúm, Swing Original Monks y Carlos Michelena son algunos de los artistas ecuatorianos que se han presentado en este espacio al que ahora se suma TercerMundo.

Para la banda, regresar a la Plaza de Toros representa un momento especial. “Ahí se hicieron muchísimos conciertos en los primeros años de nuestra carrera. He tocado varias veces en ese lugar y volver ahora nos genera mucha ilusión”, comenta Felipe Jácome, integrante de la banda, en entrevista con EXPRESIONES.

El grupo ya ha compartido escenario con el intérprete mexicano y consideran que ambos públicos están muy conectados por la generación. “El público que sigue a Cristian Castro es muy cercano al nuestro, así que seguro será un show divertido.”

Esto se suma a su reciente gira Íntimos Discotecas 2025, una serie de conciertos por todo el país. Inicialmente estaba programado para seis ciudades, pero terminaron realizando veinticuatro presentaciones.

Juntos ofrecieron a sus seguidores la oportunidad de reconectarse con canciones tanto de antaño como más recientes.

¿Quiénes son TecerMundo?

TercerMundo es una banda ecuatoriana de rock‑pop originaria de Quito, formada en 1988. A lo largo de más de tres décadas, el grupo ha sabido mantenerse vigente, combinando sus clásicos románticos como Corazones Rotos y Te Amaré con nuevas producciones que exploran fusiones modernas.

Integrada por los hermanos Felipe, Juan Manuel y Daniel Jácome. La banda se ha destacado por sus presentaciones en conciertos y giras nacionales e internacionales. Su carrera se convierte en un referente de la música ecuatoriana.

TercerMundo tocando en discotecas durante su gira ‘Íntimos Discotecas 2025’. //CORTESÍA

Una oportunidad para mostrar su nuevo sencillo

La banda aprovechará la presentación para compartir con el público su más reciente lanzamiento: Valimos, disponible en plataformas digitales y acompañado de un visualizer grabado en Santa Cruz, Galápagos.

El video muestra a los músicos mientras practican surf y skate, pero fallando en el intento. Según los integrantes, la intención de esto es mostrar una metáfora de la lucha constante y las cosas que no funcionan, en la canción usan al amor como ejemplo.

“Lo más chévere de los conciertos es conectar con el público y que puedan cantar las canciones. Valimos ya está sonando”.

Futuros proyectos de la agrupación

Tras este show, TercerMundo adelantó que continuará con su gira por Ecuador, además de presentaciones programadas en Colombia y Perú, y que a inicios de 2026 lanzarán una gira nacional más extensa.

“Queremos que la gente siga acompañándonos, que se aprendan las nuevas canciones y que incorporen nuestra música en su propia historia”, concluyeron.

Felipe Jácome habla de la experiencia satisfactoria que vivió durante la gira junto a los otros miembros de TercerMundo. //CORTESÍA

¿Qué piensa TercerMundo?

¿Cuál es la canción, de todo su repertorio musical, que tiene más significado?

Daniel Jácome destacó la importancia de Corazones Rotos. “Es una canción que ha funcionado muy bien. Lo chévere es cómo la gente se la canta en los shows”. Este tema ha trascendido generaciones y se ha convertido en uno de las más populares del grupo.

Por su parte, Felipe Jácome mencionó Duérmete junto a mí como una de sus favoritas al interpretarla en el escenario. Juan Manuel se refirió a la sorpresa que les causó Valimos: “Siendo una canción tan nueva, ya la hemos cantado en un par de conciertos y las personas, al entender el sentido, se contagian y empiezan a cantar inmediatamente”.

¿Qué significa estar en el concierto de Cristian Castro?

Para TercerMundo, abrir el concierto de Cristian Castro representa una experiencia emocionante. “Siempre es lindo abrir shows. Nos gusta tanto abrir conciertos como realizar los nuestros, así que es una sensación muy especial”, comentó Daniel.

La agrupación también espera la posibilidad de futuras colaboraciones con el artista mexicano. “Va a ser muy divertido e interesante. Sin duda, será un espectáculo disfrutable”, añadió Felipe.

¿Qué esperan que el público se lleve de su show?

Los tres integranrtes invitan a su público a seguir acompañándolos y aseguran que la banda continuará activa por mucho tiempo más.

“Queremos que no solo se recuerden las canciones antiguas, sino que también se aprendan las nuevas y se incorporen a la historia que construimos juntos”.

