Tranzas y TercerMundo: bandas ecuatorianas se suman al concierto de Cristian Castro

Ecuador también aporta al concierto de Cristan Castro con Tranzas y TercerMundo, dos bandas, en dos ciudades diferentes

Dos ciudades escucharán a Cristian Castro en el escenario. Guayaquil y Quito darán apertura a la gira del cantante.

La gira de conciertos Hits Tour 2025 no solo contará con la presencia del cantante mexicano Cristian Castro, sino que también se suman las bandas ecuatorianas Tranzas y TercerMundo, ambos exponentes del pop-rock en Ecuador.

El icónico cantante mexicano, recordado por sencillos como Volver a amar, Azul, Yo quería y Por amarte así, todas baladas románticas que han marcado generaciones, ofrecerá dos conciertos memorables:

Quito: 17 de octubre en la Plaza de Toros

Guayaquil: 18 de octubre en la Explanada del Dorado

Cristian Castro ha expresado su emoción por volver a Ecuador desde su última gira en 2022 en Quito. "Ecuador es un país al que quiero y respeto muchísimo. Cada vez que he estado ahí, el cariño de la gente me ha llenado el alma. Estoy muy emocionado de regresar y cantar para mis fans en Quito y Guayaquil. Este tour es un regalo para ellos, un viaje por mis canciones más queridas."

RELACIONADAS La actriz Verónica Castro sale en defensa de su hijo Cristian

El concierto se sostiene por sí mismo, pero siempre es importante recordar el talento ecuatoriano. Dos de las bandas más reconocidas del país se unen al Hits Tour 2025, abriendo los shows: Tranzas en Guayaquil y TercerMundo en Quito, sumando esa dosis de cultura local.

Precios de las entradas

“Ningún show es igual a otro”: Beto Cuevas habla de su gira acústica en Ecuador Leer más

Golden Box "Por Amarte Así": $250

Black Box "Yo Quería": $155

VIP "Lloran las Rosas": $125

Prime "No Podrás": $55

Las entradas se venderán exclusivamente en la página oficial de TicketStar365.

¿Quiénes son Tranzas y TercerMundo?



Tranzas y TercerMundo son dos bandas ecuatorianas, cada una con su propio estilo: Tranzas combina el pop-rock con la balada romántica, mientras que TercerMundo apuesta por un rock alternativo con fusiones de reggae y funk.

Tranzas está conformado por el cantante y guitarrista Douglas Bastidas y Trotsky Viteri, quien maneja la guitarra y los coros. Entre sus éxitos se encuentran Morí, Dime si recuerdas, Un nuevo amor y Mi vida.

Douglas Bastidas (izquierda), Tranzas y Felipe Jácome (derecha), TercerMundo. Instagram: @tranzasoficial @lostercermundo

TercerMundo es una banda más familiar, integrada por los hermanos Jácome: Felipe Jácome (voz principal y guitarra), Juan Manuel Jácome (teclado, guitarra y coros) y Daniel Jácome (batería y coros). Sencillos como Tarjetitas, No te vayas hoy y Corazones Rotos forman parte de su repertorio discográfico.

En este concierto, Ecuador y México se mezclan, dando vida a un evento único que conecta generaciones a través de la música.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!