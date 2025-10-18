Cristian Castro: Así fue su llegada a Guayaquil este 18 de octubre

El cantante Cristian Castro brindará un show en Guayaquil y tiene un nuevo tema bajo el brazo

En medio de gritos, pancartas coloridas y fanáticos que no dejaban de corear su nombre, Cristian Castro aterrizó en Guayaquil este 18 de octubre de 2025, exactamente a las 13:45 en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Y no lo hizo solo: el intérprete de Azul llegó tomado de la mano de su actual pareja, Mariela Sánchez, quien lo ha acompañado fielmente durante esta gira por Ecuador.

La visita del cantante mexicano ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes no solo lo recibieron con obsequios y palabras de cariño, sino también con altas expectativas por el show que dará esta noche en la Explanada del Centro Comercial El Dorado.

Cristian viene de presentarse la noche anterior, el 17 de octubre, en la Plaza de Toros de Quito, donde enamoró al público con sus grandes clásicos. Sin embargo, en Guayaquil promete aún más sorpresas.

En medio de empujones

Cristian llegó con su novia, pero la prensa y el público se alborotó ante su presencia y entre empujones y gritos fue recibido.

A diferencia de su llegada a Quito que pudo dialogar con la prensa, acá no se dio ese acercamiento como se esperaba, pues no se respetaron los protocolos de seguridad y se lanzaron sobre el cantante, quien pese a eso, firmó fotos y saludó a su club de fans

Una nueva etapa musical

Uno de los momentos más esperados del concierto será el estreno en vivo de su nuevo sencillo “Ya no pienso en ti”, con el que da inicio a una nueva etapa artística, más madura y renovada. Así lo confirmó recientemente en una entrevista exclusiva.

Pero eso no es todo. En su repertorio también incluirá emotivos tributos a dos leyendas de la música: José José y Juan Gabriel. Y para hacerlo aún más especial, estará acompañado por mariachis, llevando al público por un viaje sonoro lleno de nostalgia y pasión.

Sencillez en el camerino

A pesar de su fama internacional, Castro ha demostrado una vez más su humildad. Fuentes cercanas a la producción revelaron que sus exigencias han sido mínimas: solo ha solicitado comodidades básicas en su camerino, sin lujos ni extravagancias.

El encargado de abrir esta velada musical será el grupo ecuatoriano Tranzas, una banda icónica que promete encender los ánimos antes de la aparición estelar de Cristian.

