Samantha pasa al top 22.
Samantha Quenedit entra al Top 22 del Miss Grand International 2025

La guayaquileña no es nueva en el mundo de los concursos

La representante ecuatoriana Samantha Quenedit continúa destacando en el certamen Miss Grand International 2025, que se desarrolla en Bangkok, Tailandia. La organización anunció oficialmente a las 22 semifinalistas y Ecuador figura entre las elegidas, junto a países como Filipinas, Ghana, Japón, Reino Unido, Guatemala, República Dominicana, Indonesia, México, Venezuela, España y Estados Unidos.

Samantha ha sido una de las candidatas más comentadas en redes sociales por su carisma, elegancia y dominio escénico. Su nombre se ha convertido en tendencia entre fanáticos de los certámenes, tanto en Ecuador como en Asia, especialmente por su desempeño impecable en la pasarela y sus entrevistas.

Samantha Quenedit representa a Ecuador en el Miss Grand International 2025.

Miss Grand International 2025 EN VIVO: Mira aquí la gala final

Una trayectoria sólida en certámenes de belleza

La guayaquileña no es nueva en el mundo de los concursos. Es experta en certámenes de belleza: ha representado al país en Teen Universo Ecuador 2015, Teen Universo Internacional, Miss Teen Hispanic y Miss Ecuador 2022, donde fue segunda finalista. Además, es cantante y ha demostrado su versatilidad artística dentro y fuera del escenario.

En una reciente entrevista, Samantha afirmó que no necesita el primer lugar para llegar lejos, reflejando su madurez y determinación. Desde niña mostró su talento en televisión, cuando participó en el programa Pequeños brillantes.

