Samantha Quenedit: Un buen papel en Miss Grand International

El certamen está previsto para el sábado 18 de octubre en Tailandia. Se podrá ver por Facebook y Youtube

Al César lo que es del César. No se puede negar que la bailarina Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador, ha tenido una destacada participación en Miss Grand International desde su llegada a Tailandia.

El escándalo por el origen del cacao, que la involucró junto a la representante peruana Flavia López, lo manejó con altura. En las galas se ubicó en el top 20 tanto en traje de baño como en traje típico.

Presentó una creación inspirada en una especie endémica de las Islas Galápagos: la iguana rosada, una elección que resalta la biodiversidad única del Ecuador.

En la Noche de Talento alcanzó el top 15 con su presentación de Perreo y guaracha, un tema inédito que ella interpreta y que ya lanzó.

La hija del bailarín Alejandro Quenedit ha sabido aprovechar al máximo su participación, lo que la convierte en una ganadora.

Más de un certamen

Es experta en certámenes de belleza. Ha competido en Teen Universo Ecuador 2015, Teen Universo Internacional, Miss Teen Hispanic y Miss Ecuador 2022, donde fue segunda finalista. Además, es cantante.

En una reciente entrevista comentó que no necesita el primer lugar para llegar lejos. Desde niña mostró su talento en TV, en el programa Pequeños brillantes.

La velada final será el sábado 18 de octubre, a las 07:00 (hora Ecuador), y se transmitirá en vivo por Facebook y YouTube del Miss Grand.

