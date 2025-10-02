Miss Grand Perú dice que comentario sobre el cacao fue en tono sarcástico

Reina peruana se justifica tras polémica con la Miss Grand Ecuador, Samantha Quenedit, por el origen de este producto

La peruana Flavia López, Miss Grand Perú, y Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador, estuvieron entre las diez seleccionadas que compartieron una velada con el presidente del concurso, Nawat Itsaragrisil.

(Te invitamos a leer: Samantha Quenedit: “No me hizo falta el primer lugar para llegar a donde estoy”)

La cena se ofreció en Bangkok. Samantha llegó con un detalle: chocolates ecuatorianos. “Es el mejor chocolate del mundo”, dijo. Pero Flavia la interrumpió con un comentario que encendió la polémica: “El cacao es de Perú”.

Trata de calmar la polémica

El gesto fue visto como un intento de opacar a la ecuatoriana. Ante las críticas, Flavia aclaró el sentido de sus palabras: “Lo dije en un tono sarcástico, cero mala intención. El cacao no es exclusivo de un país, sino un regalo de toda Latinoamérica, desde Ecuador, Perú, Colombia y más. Al final es algo que compartimos y nos representa a todos”.

Miss Grand International 2025: Inicio, agenda oficial y la participación de Ecuador Leer más

Con este mensaje, trató de destacar que el cacao es una riqueza común de la región y que debates como este reflejan la importancia cultural del producto en la identidad latinoamericana.

El concurso continúa en Tailandia con varias actividades: competencia en traje de baño el 9 de octubre, entrevistas privadas el 10, desfile de traje nacional el 13, show de talento el 15 y la gala final el 18.

¿Quién es Flavia?

Flavia López fue coronada Miss Grand Perú el 31 de agosto de 2025. Es originaria de Trujillo y antes de entrar al certamen fue Miss Huanchaco. En el plano internacional, participó en Teen Universe 2020, desarrollado en España. Además de reina de belleza, es modelo.

Tras la reciente polémica, ambas aparecieron sonrientes y relajadas, restándole importancia al tema del cacao. La ecuatoriana dijo: “¿Qué está pasando con ustedes, mi gente? Tampoco sean exagerados”. A su lado, Flavia añadió: “Ustedes se están peleando y nosotras aquí, contentas, compartiendo el cacao”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!