Samantha Quenedit ingresa al Top 10 Pre Arrival.
Samantha Quenedit ingresa al Top 10 Pre Arrival.Cortesía

Miss Grand International 2025: Inicio, agenda oficial y la participación de Ecuador

La competencia inicia este 1 de octubre en Tailandia

La representante de Ecuador en el Miss Grand International 2025, Samantha Quenedit, ya se encuentra en Tailandia para la competencia en la que enfrentará a más de 70 candidatas en la edición número 13 del certamen internacional.

Este concurso de belleza, considerado como uno de los más relevantes, se realizará entre este 1 y 18 de octubre. Durante casi tres semanas las candidatas deberán poner a prueba su talento, oratoria y presencia escénica.

Samantha Quenedit, Miss Grand International Ecuador 2025, presentó el mejor chocolate ecuatoriano.

“El cacao es de Perú”: el polémico comentario de Miss Grand Perú a Miss Grand Ecuador

Ecuador ya brilla en el Miss Grand International

Tras su llegada a Bangkok, Samantha ha captado la atención en redes sociales al obsequiar chocolates ecuatorianos a la prensa y a sus compañeras en la competición. Este gesto también lo realizó Mara Topic en el Miss Universo 2024 para promover la cultura ecuatoriana.

Además, Ecuador figura en el Top 10 Pre Arrival, una destacada posición que augura un excelente desempeño para Quenedit, quien se muestra segura, preparada y determinada a dejar en alto el nombre del país.

Top 10 Pre Arrival del Miss Grand International 2025.
Top 10 Pre Arrival del Miss Grand International 2025.Cortesía

Agenda oficial del Miss Grand International 2025

  • 1 de octubre: ceremonia de bienvenida y conferencia de prensa.
  • 9 de octubre: competencia en traje de baño.
  • 10 de octubre: entrevista a puerta cerrada con el jurado.
  • 13 de octubre: concurso en traje típico.
  • 15 de octubre: competencia preliminar.
  • 18 de octubre: gala final y coronación.

