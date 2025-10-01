“El cacao es de Perú”: el polémico comentario de Miss Grand Perú a Miss Grand Ecuador

Samantha Quenedit, la carismática Miss Grand International Ecuador 2025, no solo ha sabido brillar por su porte y simpatía, sino también por su profundo orgullo nacional. La ecuatoriana fue una de las privilegiadas en formar parte del Top 10 del Pre-Arrival, lo que le permitió asistir a una exclusiva cena con Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización Miss Grand International, y otras candidatas de América Latina y Asia.

Durante este encuentro, Quenedit llevó consigo un detalle muy especial: empaques de chocolate de una empresa ecuatoriana dedicada a la comercialización de productos derivados del cacao. En medio de la conversación, ofreció el chocolate a los presentes y lo presentó con firmeza y cariño: “Es el mejor chocolate del mundo”, expresó con una sonrisa.

Pero lo que parecía un gesto dulce y genuino, rápidamente se volvió el centro de una polémica que hoy inunda TikTok e Instagram. La Miss Grand International Perú 2025, Flavia López, interrumpió la presentación de su compañera para lanzar un comentario que muchos calificaron como desubicado: “El cacao es de Perú”, dijo la peruana sin rodeos.

La respuesta de redes sociales fue inmediata: “Para brillar no necesitamos apagar la luz de otro”

El momento quedó registrado por varios asistentes y no tardó en viralizarse. En redes sociales, los usuarios se dividieron, aunque la mayoría defendió la actitud de la representante ecuatoriana y cuestionó la intervención de Flavia López.

La cuenta @yosihannyb escribió en TikTok: “No soy de Perú y tampoco de Ecuador, pero el comentario de Miss Grand Perú está totalmente fuera de lugar. Para brillar no necesitamos apagar la luz de otro”.

Mientras que @erickortega comentó: “Todos estamos claros que nadie necesita humillar a Perú, Perú se humilla solito”.

Algunos internautas intentaron justificar el comentario como una broma para aligerar el ambiente y generar interacción entre las candidatas, sin embargo, otros creen que no era el momento ni el lugar, ya que Flavia interrumpió a otra participante justo en el instante en que presentaba algo representativo de su país. La frase fue calificada por muchos como una falta de respeto.

Ecuador tiene la evidencia: el cacao más antiguo de América está en Zamora Chinchipe

Más allá del certamen y las redes, los datos arqueológicos respaldan con fuerza a Ecuador. Según el Museo Nacional del Cacao , los restos de cacao más antiguos de América fueron hallados en el yacimiento arqueológico Santa Ana-La Florida, ubicado en Palanda, provincia de Zamora Chinchipe.

Hay evidencia arqueológica que respalda el origen ancestral del cacao en Ecuador. Museo Nacional del Cacao

Este sitio, investigado desde el año 2000, corresponde a la sociedad Mayo Chinchipe, que vivió entre el 3500 y el 1500 a.C.. Los estudios demuestran que esta cultura ya utilizaba el cacao de manera ritual y cotidiana hace más de 5.000 años.

Entre los objetos encontrados, destacan cuencos líticos y botellas de asa-estribo de cerámica, usados para consumir bebidas de cacao. Dos de esos cuencos forman parte de la colección del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, en Quito. Uno de ellos, elaborado en piedra negra con grabados de monos, fue estudiado junto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y en él se identificaron restos paleobotánicos de cacao de la especie Theobroma spp.

