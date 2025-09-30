MasterChef Celebrity: Conoce a los cuatro nuevos famosos que se suman al reality

La nueva temporada del reality de cocina más famoso del país promete emociones, sazón y mucha fama

El jurado de MasterChef Celebrity Ecuador 2025 listo para evaluar a los famosos en la cocina.

La cocina más caliente de la televisión ecuatoriana está a punto de encender sus fogones. MasterChef Celebrity Ecuador 2025 vuelve muy pronto a la televisión, cargado de sorpresas, grandes celebridades y momentos inolvidables que prometen conquistar las noches del público ecuatoriano.

Y sí, ya es oficial: la nueva edición del programa que mezcla talento, drama y recetas inolvidables, tendrá como anfitriona a Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018. La exreina de belleza llega para ponerle elegancia, carisma y buena vibra a cada episodio.

¿Quiénes son las celebridades que cocinarán frente a las cámaras?

La competencia reunirá a un grupo de famosos que no solo son conocidos por su trabajo artístico o mediático, sino que ahora buscarán demostrar que también tienen buena sazón en la cocina. Aquí te presentamos a los siguientes cuatro confirmados:

Hugo Quintana: Con más de 12 años en la televisión, Hugo Quintana es uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo en Ecuador. Ha estado presente en grandes eventos como el Mundial de Qatar 2022, y actualmente co-conduce el programa 'Más Fútbol' en Teleamazonas. Ahora, cambiará la cancha por la cocina… ¿le irá igual de bien? Erika Russo: Actriz, bailarina y estrella digital, Erika Russo ha brillado tanto en Ecuador como en Italia. Su paso por Enchufe.tv y sus más de 700 mil seguidores en Instagram la han convertido en una figura querida por el público joven. Domina cuatro idiomas y hasta fue invitada al estreno de la película Annabelle en Italia. Pero la pregunta es: ¿sabrá dominar también la presión de una cocina profesional? Ricardo Perotti: Con más de 30 años de carrera, el cantautor Ricardo Perotti es sinónimo de música ecuatoriana. Desde sus inicios en el trío Harvest hasta sus éxitos como solista, su trayectoria lo avala como una figura icónica. ¿Podrá transformar su creatividad musical en platos dignos de un MasterChef? Ana Paula Buljubasich: Hija de figuras del espectáculo, Ana Paula Buljubasich ha demostrado que el arte corre por sus venas. Desde su debut musical en 2016 hasta sus apariciones en Netflix y programas argentinos, la cantante y actriz está lista para enfrentar el desafío culinario. Su carisma y experiencia en escenarios podrían ser su mejor ingrediente.

¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity Ecuador 2025?

Aunque Teleamazonas aún no ha revelado la fecha oficial de estreno, se espera que el programa regrese a la pantalla en las próximas semanas. Lo que sí es seguro es que las noches se llenarán de emoción, sabor y muchas sorpresas con esta nueva edición de MasterChef Celebrity.

