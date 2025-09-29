MasterChef Celebrity: Estos son los cinco primeros famosos de la tercera temporada

El reality de cocina más famoso del país regresa con nuevas estrellas, mucha emoción y una nueva presentadora

La cocina más vista del Ecuador está de vuelta. MasterChef Celebrity Ecuador alista los fogones para su tercera temporada, y poco a poco comienza a revelar los nombres de las celebridades que aceptaron el reto de cocinar bajo presión.

Este 2025, la competencia llega con renovadas energías, nuevos rostros y todo el sabor que ha convertido al programa en uno de los favoritos del público latino.

Virginia Limongi se estrena como presentadora del reality

Una de las grandes novedades de la nueva edición es la incorporación de Virginia Limongi como presentadora oficial del show. La exMiss Ecuador 2018, reconocida por su elegancia y carisma, será la encargada de acompañar a los participantes en cada episodio, brindando apoyo en los momentos de tensión y emoción.

MasterChef Celebrity Ecuador revela sus primeros cinco participantes confirmados

La producción ya confirmó a los cinco primeros famosos que competirán por el título de celebridad chef del año. Ellos vienen de distintos mundos: la actuación, el deporte, la belleza, las redes sociales y el teatro. Aquí sus perfiles:

Monserrath Astudillo: Originaria de Cuenca, es actriz, comediante y comunicadora con una trayectoria de más de tres décadas en televisión, teatro y stand-up. Se hizo popular por su personaje 'La Tía Cuquita', creado durante la pandemia, y por obras como '¿Vieja yo? ¿O millennials ustedes?'. Monserrath promete llevar un toque de humor (y sazón) a la cocina. Frickson Erazo: El exfutbolista esmeraldeño, conocido por su paso por la Selección Ecuatoriana y clubes como Barcelona SC, cambia los botines por el delantal. Retirado del fútbol profesional en 2021, ha incursionado en la política y busca ahora demostrar que también puede brillar entre ollas y sartenes. Mara Topic: La modelo guayaquileña de ascendencia croata es una figura destacada en certámenes de belleza internacionales. En 2024 representó al país en Miss Universo, ubicándose en el Top 30. Con presencia escénica y disciplina, Mara llega a MasterChef con ganas de sorprender tanto por su estilo como por su sazón. Jorge Campozano: Con más de 385 mil seguidores en redes sociales, este joven actor y creador de contenido ha conquistado al público digital con sus sketches de humor cotidiano. Desde Guayaquil, llega a MasterChef con una mezcla de creatividad, carisma y ganas de reinventarse en la cocina. Giovanna Andrade: Conocida por su carrera en televisión desde 2004, Giovanna ha trabajado en producciones nacionales e internacionales como 'El Cholito', 'El final del paraíso' y 'La ley del corazón'. Formada en el Lee Strasberg Institute de Nueva York, ahora se enfrentará a un nuevo escenario: el de la alta cocina bajo presión.

¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity Ecuador 2025?

Aunque la producción aún no ha confirmado la fecha oficial de estreno, se espera que la tercera temporada llegue a las pantallas en las próximas semanas. La expectativa ya está en el aire, y los fanáticos del reality cuentan los días para volver a ver a sus celebridades favoritas en acción.

Más celebridades serán anunciadas pronto

La lista de famosos apenas comienza. En los próximos días, se revelarán más nombres que completarán el elenco de MasterChef Celebrity Ecuador 2025. El público puede esperar una temporada llena de retos, emociones fuertes, talento inesperado y, claro, muchos sabores que sorprenderán.

