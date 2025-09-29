Fonseca en Ecuador: el músico confirma sus dos conciertos en el país

El calendario musical en Ecuador suma dos fechas clave con la llegada de Fonseca. El cantautor colombiano traerá su Tropicalia Tour 2025 a Guayaquil y Cuenca, en un recorrido que ya ha pasado por escenarios de América y Europa con más de 100.000 asistentes.

RELACIONADAS Pablo Alborán incluye a Ecuador en su Global Tour 2026 con shows en Quito y Guayaquil

Fonseca presentará su espectáculo el jueves 2 de octubre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil a las 20:00, y el viernes 3 de octubre en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca a las 21:00.

El tour incluye un repertorio que mezcla cumbia, vallenato y ritmos caribeños. En el escenario, el artista estará acompañado por 12 músicos para interpretar canciones como ‘Te mando flores’, ‘Arroyito’, ‘Eres mi sueño’, ‘Simple corazones’ y ‘Vine a buscarte’. También compartirá lo más reciente de su discografía, entre ellas Canto a la vida, Si tú me quieres (junto a Juan Luis Guerra), Colección de recuerdos (con Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés) y temas virales como Pedacito de playa, La sicóloga y Con dinero y sin dinero con Grupo Niche.

Miranda! en Ecuador: Entradas, fechas y precios para sus shows Leer más

¿De qué se trata el Tropicalia Tour?

El Tropicalia Tour cerró en septiembre en Colombia, con presentaciones en 12 ciudades y miles de asistentes en Cartagena.

El álbum Tropicalia, que da nombre a la gira, fue reconocido en los Latin Grammycomo Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en su edición número 25, sumando un nuevo galardón a la trayectoria del cantante.

Los sencillos más recientes de Fonseca son Venga lo que venga con Rawayana, lanzado en marzo de 2025, y Enamorarte mil veces con Manuel Medrano, publicado en julio.

Entradas para Guayaquil

Sillas Premium Box: $140 (numerada)

Palco: $120 (numerada)

VIP Central: $90 (numerada)

VIP Izquierda y Derecha: $70 (numerada)

Tribuna Central: $50 (numerada)

Tribuna Izquierda y Derecha: $40 (numerada)

Entradas para Cuenca

Venta en www.ticketshow.com.ec

y Mall del Río (Sala de Bolos).

Fonseca Box: $150 (numerada)

Preferencia: $70 (sin numerar)

General: $45 (sin numerar)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!