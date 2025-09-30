Maya Spear se 'reúne' con sus padres en varias fotos generadas con IA

Maya Spear, hija de la ex Miss Venezuela Mónica Spear, asesinada junto a su esposo en 2014, publica fotos hechas con IA

Mónica Spear, actriz y modelo venezolana, junto a su hija Maya Berry Spear. Mónica fue asesinada junto a su esposo, Thomas Berry, en 2014.

Maya Berry Spear, hija de la ex Miss Venezuela 2004 Mónica Spear y el empresario Thomas Henry Berry, ha capturado los corazones de miles de personas con una publicación viral que utiliza inteligencia artificial para recrear momentos imposibles junto a sus padres, asesinados trágicamente en 2014.

Con apenas 17 años, Maya, quien sobrevivió al asalto que marcó a Venezuela, compartió el 14 de septiembre tres imágenes generadas por Gemini, la herramienta de IA de Google, en un gesto que combina tecnología y memoria, desatando una ola de emociones en redes sociales.

Las fotos, subidas a Instagram bajo un perfil atribuido a @mayitaspear y replicadas en TikTok, muestran a una Maya adolescente abrazando a Mónica y Thomas en un estilo polaroid que parece sacado de un álbum familiar.

“Simplemente, gracias IA”, escribió la joven en el caption, acompañado de un corazón blanco en TikTok. La publicación, que superó las 300.000 interacciones en 24 horas, recrea escenas hipotéticas: un abrazo familiar con sus padres biológicos, un retrato junto a su madre y una imagen con sus padres adoptivos, Ricardo Spear y la actriz Daniela Bueno, quienes la acogieron legalmente en 2022 tras años de cuidado en Miami.

Publicaciones que desbordan un 'Te extraño'

El trend de Gemini que permite generar imágenes realistas a partir de fotos y prompts detallados, ha sido adoptado por millones para crear escenas con celebridades o seres queridos. Sin embargo, la publicación de Maya destaca por el contexto de su historia.

“Perdí a mi mamá en una tragedia que conmovió al mundo”, expresó en un video reciente, refiriéndose al asalto en la autopista Puerto Cabello-Valencia, donde Mónica, estrella de telenovelas como Mi prima Ciela, y Thomas fueron asesinados cuando Maya tenía cinco años.

Herida en la pierna, la joven sobrevivió y desde entonces ha canalizado su dolor en activismo, incluyendo protestas contra el gobierno venezolano en 2024. La reacción en redes fue inmediata. “Se ve tan real, tus angelitos por siempre”, comentó un usuario en Instagram, acumulando miles de likes.

“Esto sí me arrugó el corazón”, escribió otro en TikTok, resumiendo el sentir colectivo. Figuras como Inés María Calero, ex Miss Venezuela, se sumaron: “Hermosa Maya, tu fuerza es inspiradora”.

Medios como La Patilla, Caraota Digital y NTN24 han cubierto la historia, destacando cómo la IA se convierte en una herramienta de sanación para Maya, quien honra el legado de su madre, un ícono cuya muerte desató protestas masivas contra la inseguridad en Venezuela.

Las imágenes reflejan un abrazo. “Es como si la tecnología le diera un pedacito de lo que la vida le quitó”, comentó un analista de Meridiano.

Maya continúa su vida en Miami, pero su mensaje resuena. La memoria, incluso a través de píxeles, mantiene vivas a las personas.

