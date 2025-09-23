Galia García: En un libro relata lo que vivió con el sobrepeso

Amarte, el camino empieza por ti se titula la publicación de la hija del músico Egberto García

Galia García (27), exaspirante a Miss Ecuador, presentará su libro Amarte, el camino empieza por ti, en el que relata su historia de vida: desde su niñez hasta el proceso que atravesó con el sobrepeso y las operaciones a las que se sometió. Entre ellas, en 2021 un bypass gástrico y en 2024 una abdominoplastia y una braquioplastia, que la llevaron a pasar nueve horas en el quirófano.

“Es una guía para quienes han vivido lo mismo. No recordaba haber sido delgada. Pasé por miedos, obstáculos, lecciones aprendidas y la importancia de la autoestima. Todo gira en torno al amor propio. Perdí 100 libras”, comenta la hija del músico Egberto García. La publicación tiene 100 páginas y se lanzará el 1 de octubre en la UEES.

Su sobrepeso

Recuerda la exaspirante “Llegué hasta la obesidad tipo 3. No todos los pacientes son aptos para el bypass. Después de la operación del abdomen y brazos recibí una llamada de María del Carmen de Aguayo para preguntarme si me interesaba participar en Miss Ecuador. Siempre modelé para marcas”.

La primera cirugía fue rápida, la otra duró como nueve horas. “Mi mamá estaba con el corazón en la boca. Fueron como 200 y pico de puntos que me cogieron. El doctor me recomendó que primero me hiciera la abdominoplastia, luego la de los brazos. No quise de esa manera porque no me agradaba volver al quirófano. Estoy orgullosa de mis cicatrices porque son el recuerdo del proceso vivido”.

Enamorada de un vecino

En el plano sentimental, Galia mantiene una relación con Alfredo Achi (37), su vecino en Playas, con quien lleva ocho meses. “Siempre me buscaba, incluso antes de las cirugías. Después del Miss Ecuador 2024, donde fui primera finalista, nos hicimos novios. Me pidió ser su pareja en un avión rumbo a Cartagena, Colombia. Con 37 años, ya piensa en algo más formal”.

Alfredo administra un hotel en Playas, mientras ella combina el modelaje con su trabajo en la universidad y en su centro estético.

