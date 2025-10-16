Jasmine Tookes luce con orgullo su embarazo en Victoria’s Secret Fashion Show

La modelo, esposa de Juan David Borrero, en el desfile desarrollado en Nueva York

La top model Jasmine Tookes, esposa del ecuatoriano Juan David Borrero (hijo del exvicepresidente Alfredo Borrero), fue la gran protagonista del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, al inaugurar el desfile luciendo con orgullo su embarazo.

A sus 34 años, ella, que anunció su estado en julio pasado, cautivó sobre la pasarela de Nueva York, irradiando la felicidad de su maternidad, mientras llevaba un conjunto dorado de malla con sujetador marrón.

Su look incluyó una estructura en forma de concha decorada con perlas, alejándose del clásico estilo con alas que caracteriza a las modelos de la marca. Lo complementó con un maquillaje en tonos ‘nude’, el cabello suelto y raya al medio, y un brillo intenso por el aceite corporal Brunel Golden Hour Glow, de su propia línea de belleza.

Su debut

La supermodelo, que debutó con Victoria’s Secret en 2012 y se convirtió en ángel oficial en 2015, confesó a Vogue que el embarazo fue una sorpresa. “Tener otro bebé era algo que mi marido y yo siempre habíamos querido. Solo era cuestión de tiempo y de cuándo fuera lógico, cuando ambos no viajáramos tanto”, expresó.

Casada con ecuatoriano

Casados en Ecuador en septiembre de 2021, Jasmine y Juan David ya son padres de Mia Victoria. Pese a la maternidad, la empresaria no ha frenado su carrera. Ha estado en eventos como el Festival de Cine del Mar Rojo 2022, en Arabia Saudí.

La edición 2025 del Victoria’s Secret Fashion Show marcó el esperado regreso del icónico evento de moda y glamour tras seis años de pausa, reuniendo a una generación de legendarios ángeles y nuevas estrellas. Entre las más destacadas figuraron Bella Hadid, Adriana Lima, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Angel Reese, Irina Shayk, Alex Consani, Stella Maxwell, Madison Beer, además del grupo TWICE, Karol G y Missy Elliott. La gala fue transmitida por Amazon Prime Video.

