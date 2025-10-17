Expreso
Samantha Quenedit representa a Ecuador en el Miss Grand International 2025.
Miss Grand International 2025 EN VIVO: Mira aquí la gala final

Samantha es una de las favoritas para llevarse la corona

Samantha Quenedit llega a la gala final del Miss Grand International 2025 como una de las "máximas" o favoritas para llevarse la corona del certamen.

La ecuatoriana se mostró preparada en oratoria, pasarela y desenvolvimiento escénico logrando capturar la atención de los jueces y del publico tailandés.

A lo largo de la competencia ha formado parte de varios tops:

  • Ingresó al Top 10 del Pre Arrival
  • Clasificó en el Top 15 en la prueba de talento
  • Formó parte del Top 20 del Country’s Power of the Year (Ronda 1)
  • Ingresó al Top 20 de Mejor en Traje de Baño
  • Entró en el Top 20 Best National Costume 
Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025.

Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por la candidata de Ecuador?

Mira en EN VIVO el Miss Grand International 2025

La gala final del concurso de belleza se realizará este sábado 18 de octubre a las 19:00, hora de Tailandia, es decir a las 07:00 hora de Ecuador. El programa se transmitirá en vivo en las plataformas de Facebook y Youtube del Miss Grand.

Facebook: https://www.facebook.com

Youtube: https://www.youtube.com

¿Cómo votar por Ecuador?

La organización del certamen ha abierto una votación popular que permitirá a las candidatas acceder directamente al Top 10 rumbo a la gran final.

Sigue estos pasos para apoyar a Ecuador:

  • Ingresa a la página oficial de Miss Grand International
  • Busca y selecciona a Samantha Quenedit, representante de Ecuador
  • Elige la cantidad de votos que deseas realizar
  • Realiza el pago (cada voto cuesta aproximadamente 1,08 USD)
Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025.
