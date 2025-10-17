Miss Grand International 2025 EN VIVO: Mira aquí la gala final

Samantha es una de las favoritas para llevarse la corona

Samantha Quenedit representa a Ecuador en el Miss Grand International 2025.

Samantha Quenedit llega a la gala final del Miss Grand International 2025 como una de las "máximas" o favoritas para llevarse la corona del certamen.

La ecuatoriana se mostró preparada en oratoria, pasarela y desenvolvimiento escénico logrando capturar la atención de los jueces y del publico tailandés.

A lo largo de la competencia ha formado parte de varios tops:

Ingresó al Top 10 del Pre Arrival

Clasificó en el Top 15 en la prueba de talento

Formó parte del Top 20 del Country’s Power of the Year (Ronda 1)

Ingresó al Top 20 de Mejor en Traje de Baño

Entró en el Top 20 Best National Costume

Mira en EN VIVO el Miss Grand International 2025

La gala final del concurso de belleza se realizará este sábado 18 de octubre a las 19:00, hora de Tailandia, es decir a las 07:00 hora de Ecuador. El programa se transmitirá en vivo en las plataformas de Facebook y Youtube del Miss Grand.

Facebook: https://www.facebook.com

Youtube: https://www.youtube.com

¿Cómo votar por Ecuador?

La organización del certamen ha abierto una votación popular que permitirá a las candidatas acceder directamente al Top 10 rumbo a la gran final.

Sigue estos pasos para apoyar a Ecuador:

Ingresa a la página oficial de Miss Grand International

Busca y selecciona a Samantha Quenedit, representante de Ecuador

Elige la cantidad de votos que deseas realizar

Realiza el pago (cada voto cuesta aproximadamente 1,08 USD)

