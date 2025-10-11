Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por la candidata de Ecuador?

La gala final se realizará el 18 de octubre

La gala final del Miss Grand International 2025 se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Tailandia. Samantha Quenedit, representante de Ecuador, ha destacado notablemente durante todas las actividades oficiales del certamen, demostrando su preparación y carisma.

Samantha se ha posicionado como una de las favoritas del concurso:

Ingresó al Top 10 del Pre Arrival

Clasificó en el Top 15 en la prueba de talento

Forma parte del Top 20 del Country’s Power of the Year (Ronda 1)

Su presentación en el desfile de traje de baño fue una de las más aplaudidas, y su pasarela en el The Tai Heritage Runway no pasó desapercibida por los organizadores ni por el público.

¿Cómo votar por Ecuador?

La organización del certamen ha abierto una votación popular que permitirá a las candidatas acceder directamente al Top 10 rumbo a la gran final.

Sigue estos pasos para apoyar a Ecuador:

Ingresa a la página oficial de Miss Grand International

Busca y selecciona a Samantha Quenedit, representante de Ecuador

Elige la cantidad de votos que deseas realizar

Realiza el pago (cada voto cuesta aproximadamente 1,08 USD)

Actualmente Ecuador se encuentra en el top 10 de las más votadas para ir directamente a la gran final. captura de pantalla

Calendario oficial

El lunes 13 de octubre se llevará a cabo la esperada presentación en traje típico, donde Samantha Quenedit, representante de Ecuador, adelantó que lucirá un vestuario arriesgado y nunca antes visto en el certamen.

La competencia preliminar será el 15 de octubre, mientras que la gala final está programada para el 18 de octubre, en Tailandia.

