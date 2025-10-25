¿Por qué Andreína Bravo se muda a República Dominicana?

Andreína Bravo se prepara para un nuevo desafío profesional fuera del país. La cantante y presentadora ecuatoriana confirmó su participación en La Mansión de Luinny, un reality internacional que se grabará en República Dominicana bajo la dirección del comunicador e influencer más importante de ese país, Luinny Corporán.

Este 25 de octubre, Bravo viajó desde Guayaquil hacia Santo Domingo para unirse oficialmente a las grabaciones del programa, que reunirá a participantes de distintos países en un formato de competencia y convivencia. “El formato es una competencia y entretenimiento que se transmitirá principalmente por las plataformas de Luinny Corporán en YouTube. Reúne a varios participantes de diferentes países dentro de una mansión, donde tendremos que convivir y superar diferentes retos durante un mes”, explicó Bravo. Según la artista, el proyecto involucra a más de 500 profesionales y promete dinámicas constantes, además de “muchas sorpresas”.

La invitación de Andreína Bravo para Luinny Corporán en YouTube

La invitación llegó a través de redes sociales. “Me contactaron directamente por Instagram y me contaron que mi nombre había salido dentro de producción para representar a Ecuador. Me emocionó muchísimo, porque República Dominicana es un país al que le tengo un cariño especial: he estado varias veces por premios de música, he ganado un premio allí, incluso grabé un videoclip allá”, contó.

¿Cuánto tiempo estará Andreína Bravo en República Dominicana?

Sobre la duración de su estadía, la cantante señaló que podría extenderse “hasta un mes”, aunque la fecha exacta de inicio aún no ha sido revelada. Bravo también aclaró que su decisión no tuvo relación con su ausencia en MasterChef Celebrity. “No fue por eso. Yo creo que Dios tiene un propósito perfecto y siempre me pone en los lugares correctos, en los momentos adecuados”, dijo.

Baby ¿Cómo te va?, el nuevo estreno de Andreína Bravo

La artista destacó el respaldo de su público tras el anuncio. “Desde que se anunció la noticia, mi familia de redes me ha llenado de amor y apoyo, y eso me hace muy feliz. Como les dije en mis redes: nos vamos juntos a República Dominicana”, expresó. Este proyecto coincide con el lanzamiento de su nuevo tema ‘Baby ¿Cómo te va?’, junto al productor urbano Saga WhiteBlack. “Siento que todo se está alineando de una manera muy bonita”, afirmó.

¿Dónde se grabar La Mansión de Luinny?

La Mansión de Luinny se grabará en Lantica Studios, uno de los complejos audiovisuales más reconocidos de América Latina, sede de producciones como The Lost City (2022) y Shotgun Wedding (2022). El reality reunirá a participantes de Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico, en un formato de competencia y convivencia transmitido por YouTube.

El estreno será anunciado próximamente a través de las redes sociales del programa y de Andreína Bravo, donde se compartirán adelantos y contenido exclusivo.

