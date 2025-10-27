Expreso Playlist: Así es el Amor Imaginario de Letelefono

Las baladas de Letelefono, el reguetón de Andreína y el pop que nace de la combinación de Jonhta y Dicapo son las novedades

En esta edición de Expreso Playlist la música local recorre distintos géneros y generaciones. Desde Cuenca, la banda Letelefono presenta Amor imaginario; la cantante Andreína Bravo estrena su sencillo Baby ¿Cómo te va?; y el intérprete Johnta celebra sus 30 años con una colaboración junto a Dicapo.

Amor imaginario (Letelefono)

La banda ecuatoriana Letelefono estrena Amor imaginario, un EP compuesto por seis baladas que transitan entre la ironía, la melancolía y el deseo. Este nuevo trabajo condensa el sonido y la sensibilidad del grupo, combinando el pop, el rock alternativo y la balada en un retrato íntimo del amor idealizado.

El proyecto llega después de Cosas de chicos (2025) y marca la transición hacia su siguiente disco, Cosas de grandes (2026), conformando un recorrido conceptual sobre el crecimiento, la pérdida y la madurez emocional. “Queríamos hablar de los amores imposibles, pero sin dramatismo, con esa belleza que tiene lo que no llega a ser”, explica la banda sobre el enfoque del EP.

Amor imaginario reúne seis canciones: Más que todos los demás,

El momento, Gran turismo, Ozu, La maga oscura y La última canción. Cada una aborda una etapa distinta del amor, desde la ilusión inicial hasta la liberación final, con letras que se mueven entre lo íntimo y lo absurdo, acompañadas por guitarras brillantes y melodías suaves.

Baby, ¿cómo te va? (Andreína Bravo)

La cantante presentó su nuevo sencillo Baby ¿Cómo te va?, una colaboración junto al productor urbano Saga WhiteBlack, reconocido por trabajar con importantes figuras del género como Nicky Jam y Shakira.

El lanzamiento del tema coincide con una nueva etapa profesional para Andreína, quien actualmente se encuentra en República Dominicana participando en el proyecto audiovisual La mansión de Luinny. “Desde que se anunció la noticia, mi familia de redes me ha llenado de amor y apoyo, y eso me hace muy feliz. Como les dije en mis redes: nos vamos juntos a República Dominicana”, expresó la artista.

Sobre el estreno, la intérprete señaló que atraviesa un momento de plenitud creativa. “Siento que todo se está alineando de una manera muy bonita”, afirmó. Baby ¿Cómo te va? ya está disponible en plataformas digitales.

Qué va a ser de mí (Johnta ft. Dicapo)

Con Qué va a ser de mí, John Taleb, más conocido como Johnta, celebra sus 30 años. Esta canción de corte pop es un dúo junto a Dicapo. Los intérpretes colaboran por primera vez en un tema que, para quienes siguieron MasterChef Celebrity, podría parecer una dedicatoria a Shany Nadan, la expareja de Taleb, a quien conoció en el popular espacio televisivo.

