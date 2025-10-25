Expreso
El dúo argentino Miranda! ofreció un espectáculo lleno de teatralidad, pop y nostalgia.
Miranda! aterrizó en Guayaquil con una noche teatral y llena de nostalgia pop

Hotel Miranda! es el nombre de la gira que presentaron en Guayaquil

El dúo argentino Miranda! presentó su gira Nuevo Hotel Miranda! en el Arena Park de Samborondón la noche del sábado 25 de octubre de 2025. Con un espectáculo teatral y visualmente impactante, Ale Sergi y Juliana Gattas ofrecieron una puesta en escena cargada de energía, nostalgia y guiños a sus más de veinte años de carrera.

La jornada inició a las 20:30 con Felipe L, vocalista de La Máquina Camaleón, quien interpretó los temas más reconocidos de su banda y adelantó material inédito. Durante su presentación, anunció el próximo lanzamiento de un EP en un formato más suave, marcando una nueva dirección en su propuesta musical.

Efectos visuales y estética Y2K marcaron el regreso de Miranda! a los escenarios ecuatorianos.
Una puesta en escena teatral y visualmente impactante

A las 21:30, las pantallas del escenario proyectaron la llegada de un astronauta a un planeta rosa, una metáfora visual del Planeta Miranda. Minutos después, Ale y Juliana aparecieron con gabardinas doradas y lentes oscuros, en una estética de agentes secretos que daba inicio a una noche diseñada para “descifrar” la diversión.

El público, compuesto en su mayoría por treintañeros, disfrutó de un ambiente organizado y cómodo, con cuatro locales de comida y bebida disponibles. Entre nostalgia y celebración, Miranda! reafirmó su vigencia con un espectáculo que fusionó humor, pop y teatralidad, recordando por qué sigue siendo un referente en la música en español.

