Mariana Burgos: moda, docencia, deporte y compromiso ambiental

Hace 45 años en Guayaquil nació Mariana Burgos, una mujer que respira moda, creatividad y energía. Diseñadora de vestidos a medida, defensora del medio ambiente y amante del deporte, descubrió desde niña su pasión por el diseño y el buen gusto.

(Te invitamos a leer: Se habilitan nuevas localidades para el tour de Shakira en Ecuador)

Se especializó en la Universidad del Gran Rosario en Argentina, tras formarse inicialmente en Ecuador. Continúa ampliando sus horizontes académicos con una maestría online en la Universidad Magno Americana de México. Y comparte su experiencia como docente en la Universidad Casa Grande, institución que abrió la carrera de Diseño Textil e Indumentaria.

Mimo Cava “evoluciona favorablemente”, confirma Prisca Bustamante Leer más

También presenta el espacio Un capuccino con Mariana en WQ Radio, un programa que lleva ya un año al aire y se transmite los lunes, miércoles y viernes a las 14:00.

El nombre tiene una historia curiosa. “No tomo café porque me pongo hiperactiva, pero me encanta. Así que para seguir disfrutándolo, opté por el capuccino. Las mejores conversaciones siempre son con un buen café”, comenta entre risas.

Lo que empezó como un programa sobre moda, también da voz a emprendedores y microempresarias.

"La moda hay que adaptarla a nuestro estilo"

¿A quién le hizo su primer diseño?

Le hice un diseño de novia a mi amiga Mariuxi Molina, que se casó con un italiano en la playa. Ella mandó a traer las telas de Italia. Mi especialidad es hacer vestidos a medida, ya sean de noche o de alta moda. Son creaciones personalizadas, es decir, hechas para cada cliente.

Una frase popular dice que la moda no incomoda.

(Risas) Yo diría que de la moda, lo que te acomoda, lo que nos queda. La moda hay que adaptarla o acogerla a nuestro estilo, personalidad, cuerpo y colorimetría, porque la ropa comunica.

¿Cómo equilibra la creatividad con las tendencias comerciales?

Ecuador no es un país que marca tendencia; lo que hacemos es adaptarlas o aterrizarlas. Los que marcan tendencias son los países europeos a nivel global, ni siquiera Estados Unidos. Son tipos de cuerpos distintos.

¿Qué prendas las mujeres usan con mucha frecuencia que deberían evitar o cuáles son los errores más comunes?

Usan faldas muy pequeñas para el trabajo. No es lo adecuado para vestir en una oficina. Los largos apropiados son debajo o a la mitad de las rodillas. Siempre se los digo cuando las asesoro. Tampoco los escotes o transparencias, nada que llame demasiado la atención.

Durante las pruebas con sus clientas. Cortesía

Seguramente muchas de sus clientas quieren, a la fuerza, lucir una prenda que ven en alguna famosa y que a ellas, por diferentes razones, no les queda bien.

(Risas) Todo el tiempo ocurre aquello. Se piensa que un estilismo que se ve en fotos o redes sociales en alguna famosa, también nos quedará bien a nosotras. No es así. Algunas no lo entienden, no se dejan asesorar y se ponen necias. Me ocurrió con una novia que era voluptuosa y que quería una falda con mucho volumen. No iba a lucir bien. Se enojó y alegaba que con ese diseño había soñado toda su vida.

Se da tiempo para todo, porque además corre y es activista ambiental.

Me gusta correr medias maratones en Miami y Guayaquil, y también corro por las montañas. Este año no pude hacerlo porque me lesioné el pie izquierdo. Nuestra ciudad tiene unos bosques maravillosos; lo que falta es protección. Soy defensora del Bosque Protector Paraíso. Uno de los que ayudaron a su transformación fue Galo Martínez Merchán (fundador de Diario EXPRESO). Existe un letrero en su honor. Mi papá, Luis Burgos, me lo contó. Ellos eran amigos.

Le gusta correr. Cortesía

Los looks de los políticos

A Daniel Noboa, presidente de la República, no le cambiaría nada. “Tiene buen estilismo y sabe elegir la indumentaria. Tanto en eventos protocolarios como en los cotidianos luce muy bien. Adapta su estilo a los lugares a los que va; creo que tiene un asesor”, comenta la experta en moda.

Samantha Quenedit y Nadia Mejía Cortesía

De Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, dice que “es un hombre alto y joven, pero a veces elige looks que no van de la mano con su personalidad arrolladora y desenvuelta. Podría usar más color en sus trajes o en función del mensaje que quiere dar. No debe abusar de los tonos oscuros”.

De Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, cree “que luce súper bien, el matrimonio le ha favorecido, se ve más jovial”.

A Nadia Mejía le favorece el rojo y dorado

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, viajó ayer a Tailandia para participar en el certamen internacional. “Tiene la piel bronceada, es alta y esbelta. Ha tonificado su cuerpo, por lo que seguramente lucirá muy bien en traje de baño, mostrando una figura definida. El color rojo le favorece, al igual que el blanco y el dorado. Debe evitar los tonos oscuros”, sugiere Mariana Burgos.

Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, “acertó con los estilismos que lució (en Tailandia en el concurso internacional). En su primera presentación en traje de baño se la vio muy bien, y también destacó con el atuendo típico, inspirado en la iguana rosada”.

Virginia Limongi, quien debutará el 18 de noviembre como presentadora de MasterChef Celebrity, “es una mujer alta y esbelta que puede permitirse diversos estilos. Los trajes sartoriales le quedan espectaculares. Se ha pulido mucho desde su participación en En Contacto”.

Mariela Viteri abusa de los escotes, pero sobre todo de las minifaldas. “No se la ve mal con un traje corto o con escote; tiene un cuerpo cuidado. Lo que debe respetar es la vestimenta de los eventos a los que asiste”, opina Mariana.

Dora West es un talento de pantalla muy criticado por los atuendos que usa. “Ella tiene un cuerpo tipo reloj de arena, con muchas curvas, y debe manejar un equilibrio con los colores, accesorios y complementos para que luzca más armoniosa. No debe recargarse”.

La moda es su pasión. Gerardo Menoscal

¿Qué les recomienda a las cantantes Dayanara, Andreína y Mar Rendón? “De acuerdo con sus canciones y el mensaje que transmite, Dayanara usa su vestimenta. La veo armoniosa. En un evento (la alfombra roja de los Latin Grammy 2022) lució un traje que dejaba ver mucha pierna y escote. Como sus extremidades son muy trabajadas por el ejercicio que practica, lucía exagerada. En cuanto a Andreína, tiene muy marcado su estilismo, el cual es juvenil y va de la mano con su tipo de cuerpo. A veces es sexy. Y me encanta cómo se viste Mar Rendón. Tiene una mezcla de estilos y los combina con las canciones que promociona”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.