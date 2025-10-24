Se habilitan nuevas localidades para el tour de Shakira en Ecuador

Euforia total: Shakira abre más entradas para su show en Ecuador

Shakira ofrecerá tres conciertos en Quito como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

La fiebre por Shakira no se detiene en Ecuador. La productora Feel the Club anunció la habilitación de nuevas entradas —aunque muy limitadas— para los conciertos de la artista colombiana en Quito, como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Los espectáculos se realizarán los próximos 8, 9 y 11 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa, a partir de las 20:30, y prometen ser el evento musical más grande en la historia del país.

Nuevas localidades disponibles para los conciertos de Shakira

De acuerdo con la información publicada por Feel the Club, las nuevas localidades podrán adquirirse a través del sitio web www.feelthetickets.com o de manera presencial en el Coliseo General Rumiñahui, acceso 1.

Las zonas habilitadas para esta preventa adicional son:

Las Mujeres Facturan Box

Hips Don’t Lie Platinum

Antología Golden

Soltera Fan Zone

Palco

Tribuna

Preferencia

General

Expectativa por la llegada de Shakira a Ecuador

El anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos ecuatorianos, quienes agotaron rápidamente las primeras fases de venta. Según la organización, este concierto será “el espectáculo más grande en la historia del país”, un evento que reunirá a miles de asistentes en tres noches consecutivas.

La gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” marca el regreso de Shakira a los escenarios después de varios años y lleva el nombre de su exitoso álbum de 2024, inspirado en empoderamiento, resiliencia y nuevos comienzos.

Cómo adquirir las entradas

Los fanáticos interesados deben actuar con rapidez, ya que la disponibilidad es limitada.

Los organizadores recomiendan comprar únicamente en canales oficiales para evitar fraudes o reventa no autorizada.

Datos clave del evento

Fechas: 8, 9 y 11 de noviembre de 2025

Lugar: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

Hora: 20:30

¿Cómo canjear las entradas?

El retiro de los boletos físicos se podrá realizarán en Quito, Guayaquil o Cuenca. Tenga en cuenta que hay condiciones en caso de que una persona que no sea la dueña del boleto vaya a canjear.

