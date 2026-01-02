Policía detuvo a ciudadano con orden de captura en Colombia

El hombre es acusado del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes

Policía detuvo en el puente de Rumichaca a ciudadano colombiano con orden de captura en Colombia.

La Policía de Ecuador entregó a las autoridades de Colombia al ciudadano Y. B. J. Javier, de nacionalidad colombiana, quien estaba siendo buscado por la policía de su país, según informó a través de un comunicado el Ministerio del Interior de Ecuador.

La detención se logró gracias a la coordinación entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional, según detalla el documento, que identificaron los antecedentes penales del detenido quien pretendía salir del país por el paso fronterizo de Rumichaca, en el norte de Ecuador.

El motivo de la detención

Tras la verificación de antecedentes y el cruce de información binacional, los uniformados confirmaron que el ciudadano registra una orden de captura vigente en Colombia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, emitida en Armenia.

“El ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes de Colombia en el Puente Internacional de Rumichaca, conforme a los protocolos legales y de cooperación internacional”, concluye el comunicado.

​Más de 1.000 individuos entregados



Durante el año 2025, al menos 1.000 individuos fueron entregados por las autoridades ecuatorianas a las autoridades colombianas para su captura o reubicación en cárceles. Por ejemplo, en julio de 2025 alrededor de 603 presos colombianos llegaron a Colombia desde Ecuador a través de Rumichaca en un solo grupo inicial.

Informes gubernamentales indicanque más de 800 colombianos privados de libertad ya habían sido deportados hasta ese momento en el marco de la operación. El Gobierno de Ecuador estaba acelerando la deportación y esperaba alcanzar un total de cerca de 1.000 presos colombianos, con más de 800 ya completados según declaraciones oficiales.

