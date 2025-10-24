Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

Familia del exchico reality espera que la audiencia del 20 de noviembre marque un giro en el proceso que lo condenó a 16 años

Después de más de una década de silencio, la familia de Pepe Tola, recordado exchico reality y actor ecuatoriano, volvió a hablar públicamente. La razón: la Corte Constitucional aceptó el recurso de casación, y la audiencia —la más decisiva en once años— se realizará el próximo 20 de noviembre.

“Le cortaron las alas cuando recién empezaba a volar. Le habían dado una beca para estudiar, estaba en la cúspide de su carrera y esto lo frenó”, dice con la voz entrecortada Verónica Tola, hermana del actor, quien rompió el silencio en una entrevista con EXPRESO.

Verónica recuerda que su hermano, entonces de 21 años, enfrentó un proceso judicial que lo alejó de los escenarios, de su familia y de su vida pública. “Durante 11 años callamos porque dejamos todo en manos de las autoridades y de los abogados”, explica. Ahora, la familia tiene un nuevo defensor: el Dr. Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia.

Un proceso que cambió su vida

Pepe Tola fue sentenciado a 16 años de prisión y al pago de $25.000 de indemnización por la supuesta violación a una menor de edad. Según el expediente, el hecho habría ocurrido el 1 de abril de 2014, cuando la víctima tenía 13 años. Hoy, la joven tendría 24.

El abogado Saquicela, quien asumió la defensa este año, explicó que “la casación es la última instancia antes de que la sentencia quede en firme. Puede ratificar la inocencia o mantener la condena”. Añadió que buscará demostrar los errores jurídicos cometidos en la sentencia.

“Más de una década de sufrimiento y angustia. Le truncaron la vida y su carrera, pero confiamos en que la justicia, aunque tarde, siempre llega”, manifestó el jurista.

Pepe Tola tiene 33 años. Instagram

El silencio de una familia y un hermano prófugo

Durante estos años, Verónica y sus hermanos decidieron no pronunciarse públicamente. “Si en algún momento no hablamos fue por desconocimiento y respeto al proceso. No porque queramos ocultarnos o evadir”, aclaró.

El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia Leer más

También confirmó que Pepe no estará presente en la audiencia: “No queremos exponerlo. No es necesario que esté. Queremos precautelar su integridad”.

Sobre su paradero actual, Verónica reveló algo que estremeció a muchos seguidores del actor: “Hace cinco años que no sabemos dónde está. Tuvimos que tomar la decisión de dejarlo ir hasta que se pueda esclarecer todo. En los pocos contactos que hubo, él hablaba de ansiedad, de miedo y del deseo de volver a casa”.

Esperanza y cierre de una herida

La familia mantiene la esperanza de que este proceso cierre un ciclo doloroso. “Son once años en los que le cortaron las alas. Le truncaron su vida y confío en que esta pesadilla pronto terminará”, expresa Verónica.

Su voz se quiebra al recordar lo que hará si la justicia le da la razón: “Lo abrazaré con fuerza y le haré una fiesta gigante. Se lo merece”.

El 20 de noviembre será una fecha clave para el futuro de Pepe Tola y su familia, que aún aguarda una resolución definitiva después de más de una década marcada por el silencio, la incertidumbre y la esperanza.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí