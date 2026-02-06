Bad Bunny en el Super Bowl LX: las apuestas por su primera canción del medio tiempo

Crecen las apuestas por la primera canción de Bad Bunny en el Super Bowl LX y su histórico show en español

En los 68 años de historia de los Grammy, Bad Bunny fue el primer artista en ganar en la categoría de Mejor Álbum del Año con un disco totalmente en español.

A pocos días del Super Bowl LX, el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos ya no se juega únicamente en el campo. Mientras los fanáticos analizan estadísticas y favoritos entre los equipos finalistas, una nueva fiebre se apodera de las casas de apuestas: adivinar con qué canción Bad Bunny abrirá el show de medio tiempo.

La expectativa por el debut del artista puertorriqueño en el escenario más grande del entretenimiento mundial ha convertido su setlist en un fenómeno paralelo de apuestas.

Super Bowl LX: crecen las apuestas por el setlist de Bad Bunny

Como ocurre cada año con el espectáculo de medio tiempo, el repertorio musical se mantiene bajo estricta reserva. Sin embargo, eso no ha frenado a los apostadores. Al contrario: plataformas especializadas ya permiten jugar dinero real para predecir cuál será la primera canción que sonará cuando Bad Bunny tome el escenario del Levi’s Stadium, en Santa Clara.

Entre las opciones más populares figuran Tití Me Preguntó, BAILE INoLVIDABLE y Mónaco, todas con fuerte respaldo del público. También existen apuestas para la canción de cierre del espectáculo, donde temas como EoO y DTmF concentran el mayor volumen de dinero.

La viralización de estas apuestas en redes sociales ha amplificado el interés y ha sumado a fanáticos que, más allá del fútbol americano, quieren ser parte del momento histórico.

Bad Bunny llega al Super Bowl tras un año consagratorio

El impacto de estas apuestas no se explica sin el contexto artístico del cantante. Bad Bunny viene de cerrar un 2025 monumental: agotó ocho fechas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y obtuvo el Grammy a Álbum del Año, un reconocimiento que consolidó su estatus global.

A pocos días del Super Bowl LX, el artista afina los últimos detalles de un show de 13 minutos que promete marcar un antes y un después en la historia del halftime show.

Un show vigilado y un mensaje político latente

La presentación de Bad Bunny también ha estado rodeada de atención por motivos extramusicales. En conferencia de prensa se confirmó que el espectáculo se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad, luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunciara operativos en los alrededores del estadio.

El contexto no es menor. Durante la última edición de los Grammy, el artista condenó públicamente la persecución a migrantes en Estados Unidos, defendiendo con firmeza la dignidad de la comunidad latina. Ese mensaje, inevitablemente, acompaña la expectativa de su actuación en uno de los eventos televisivos más influyentes del planeta.

Orgullo puertorriqueño y una fiesta en español

Bad Bunny será el primer artista en protagonizar un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio completamente en español. Lejos de verlo como una limitación, el cantante ha insistido en que su presentación será una celebración de la cultura puertorriqueña y latina.

Aunque evitó confirmar nombres, sí adelantó que contará con invitados especiales. “Serán mi familia y toda la comunidad latina”, aseguró, alimentando aún más las especulaciones. La posibilidad de colaboraciones sorpresa mantiene tanto a los fans como a los apostadores atentos a cada pista.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS: el espíritu del show

Durante la previa del evento, Bad Bunny también se refirió a DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el álbum que marcó su 2025 y que, según explicó, inspira directamente su propuesta para el Super Bowl.

Nostalgia, raíces y orgullo cultural serán los ejes de una puesta en escena que busca romper barreras lingüísticas y reafirmar la presencia latina en el entretenimiento global.

Bad Bunny y la apuesta estratégica de la NFL

La elección del artista no es casual. La NFL apunta desde hace años a expandir su audiencia fuera de Estados Unidos, y Bad Bunny representa un puente directo con el mercado latino y global.

Pese a críticas de sectores conservadores, la liga mantuvo su decisión, consciente del impacto comercial y cultural que implica tener al músico más influyente del momento como figura central del evento.

Hora y dónde ver el Super Bowl LX en Ecuador

En Ecuador, el Super Bowl LX se disputará este domingo 8 de febrero, con el inicio del partido a las 18:30. El show de medio tiempo de Bad Bunny está previsto entre las 20:00 y 21:00, según el desarrollo del encuentro.

La transmisión va a estar disponible por ESPN, plataformas de cable y Disney Plus vía streaming.

Las cartas están echadas. Y si bien el resultado deportivo es (o debería ser) lo que más llame la atención, muchos están centrados en la presentación del Conejo Malo. Y mientras algunos celebrarán touchdowns, otros esperan cobrar su apuesta si logran adivinar la primera canción que hará vibrar al estadio.

