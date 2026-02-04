Expreso
Bad Bunny
Bad Bunny vestido en Schiaparelli para la 68° edición del GrammyVOGUE

Ricky Martin dedica emotiva carta a Bad Bunny por su histórico logro en los Grammy

Ricky Martin destaca la herencia latina, su proyección mundial y la voz auténtica que Bad Bunny ha llevado a la industria

El pasado 3 de febrero, el periódico puertorriqueño El Nuevo Día dentro de la columna de opinión publicó en exclusiva una carta abierta titulada Cuando uno de los nuestros triunfa, todos triunfamos; escrita por el icono del pop de 54 años, Ricky Martin.

En ella el intérprete elogia a su compatriota y colega Bad Bunny, después de su destacada participación en la 68° edición del Grammy, en la que se alzó con tres galardones, entre ellos el premio al Álbum del Año por su octavo disco de estudio, Debí tirar más fotos (2025).

Bad Bunny y Ricky Martin
Bad Bunny y Ricky Martin en los GLAAD Media Awards del 2023Michael Kovac
Lo que haz alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana.

Ricky Martin

Cantante y compositor

El texto resalta la fidelidad de Martínez Ocasio a sus raíces boricuas, Martin menciona el cómo la industria presiona a los artistas latinos con "suavizar el español y esconder su identidad" para ser globales, todo lo contrario al desenvolvimiento de Benito en la escena artística, quien resalta por sus ritmos pegajosos y letras auténticas que conectan con millones cada día.

Asimismo Martin referencia el ahora icónico discurso de aceptación y la forma en la cual Bad Bunny defendió a la comunidad inmigrante y su denuncia pública a un sistema que "persigue y separa".

El escrito rescata lo conmovido que se sintió al ver al intérprete de Baile Inolvidable en el escenario principal de la Academia, empatizando con el sentimiento de "miedo y esperanza que coexisten en ese lugar donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños postergados".

Bad Bunny Grammy
Bad Bunny durante su discurso de aceptación al Grammy por Álbum del AñoGETTY

De un boricua a otro

Ganaste sin cambiar el color de tu voz.
​Ganaste sin borrar tus raíces.
​Ganaste siéndole fiel a Puerto Rico.Ricky Martin

La superestrella boricua cierra su mensaje con su sentir "de un boricua a otro" agradeciendo al próximo headliner del show de medio tiempo del Super Bowl (8 de febrero) por ser un recordatorio de que con la identidad no se negocia. Enalteciendo una vez más la bandera de Puerto Rico, como lo hace Bad Bunny no solo en la música sino también en su imagen mediática a nivel global.

