Bad Bunny promete invitados sorpresa y una gran fiesta latina en el Super Bowl

A pocos días de marcar un hito en la historia de la NFL, la superestrella puertorriqueña Bad Bunny aseguró este jueves 5 de febrero que su espectáculo de medio tiempo será una "enorme fiesta" donde la barrera del idioma pasará a segundo plano. El artista, que protagonizará el primer recital del Super Bowl realizado mayoritariamente en español, se mostró confiado frente a la expectativa global y la controversia generada en sectores conservadores de Estados Unidos.

Identidad cultural sin barreras lingüísticas

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Convenciones Moscone de San Francisco, el cantante evitó entrar en debates políticos y se centró en la esencia de su propuesta artística. En el Levi's Stadium de Santa Clara, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, Bad Bunny buscará demostrar que el ritmo es un lenguaje universal.

"Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta; solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón", afirmó el músico, subrayando que su objetivo principal es que el público disfrute sin prejuicios.

Un tributo a las raíces y a la familia

Pese a la insistencia de los medios, el intérprete mantuvo el misterio sobre los detalles técnicos y las colaboraciones que lo acompañarán durante sus trece minutos de actuación. No obstante, enfatizó que su "familia" —término con el que abraza a toda la comunidad latina— será el invitado de honor en el escenario.

Este enfoque cultural no es casualidad; responde al proceso personal que vivió tras el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’. Según explicó el artista, este disco fue una herramienta para reconectar con sus raíces y con la nostalgia de Puerto Rico, un sentimiento que ahora planea proyectar ante una audiencia de millones de personas.

Gratitud y el peso de la responsabilidad

Bad Bunny reconoció que aún se encuentra procesando el vertiginoso ascenso de su carrera en los últimos meses. "Hay mucha gratitud. El mayor sentimiento es estar agradecido. Estoy feliz, todavía procesando, pero muy emocionado", confesó, admitiendo que intenta no presionarse demasiado para poder disfrutar genuinamente de la experiencia.

A nivel personal, el momento más emotivo de la charla ocurrió cuando recordó el apoyo incondicional de su madre, a quien dedicará gran parte de su energía en los días previos al gran evento. "Mi madre siempre ha creído que yo era capaz de todo", concluyó conmovido.

Música y política en el centro del debate

Sin embargo, el contexto del show no está exento de tensiones. El anuncio de su participación llega poco después de que el artista aprovechara su éxito en los premios Grammy para criticar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Mientras sectores críticos cuestionan la elección del cartel musical, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha respaldado la presencia del puertorriqueño, confiando en que el deporte y la música sirvan de puente para "unir a la gente".

