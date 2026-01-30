Pepsi desafía a Coca-Cola: El polémico comercial del Super Bowl 2026

Pepsi revive su histórica rivalidad con Coca-Cola en un anuncio del Super Bowl LX cargado de ironía y nostalgia

Un oso polar protagoniza el comercial del Super Bowl 2026, en el que Pepsi desafía directamente a Coca-Cola.

Pepsi presentó su nuevo comercial global para el Super Bowl LX, titulado The Choice, con el que retoma elementos clásicos de su estrategia publicitaria para lanzar un desafío simbólico a su histórico competidor, Coca-Cola.

La pieza, que se emitirá durante la transmisión del partido de fútbol americano, gira en torno a una prueba a ciegas entre Pepsi Zero Sugar y Coca-Cola Zero Sugar, un formato inspirado en el Pepsi Challenge, recurso emblemático del marketing de la marca.

¿Lana Del Rey lanza 'Stove' este 30 de enero? Todo lo que sabemos hasta ahora Leer más

Un guiño directo a la rivalidad histórica

El protagonista del anuncio es un oso polar, figura tradicionalmente asociada a las campañas de Coca-Cola, que en esta ocasión es colocado por Pepsi en el centro del relato. En la historia, el animal participa en la prueba a ciegas y termina eligiendo Pepsi Zero Sugar, decisión que lo lleva a iniciar una reflexión sobre su identidad y sus preferencias.

A partir de esa elección, el comercial desarrolla un viaje simbólico del personaje, cargado de humor y referencias a la cultura publicitaria de ambas marcas, con el que Pepsi busca reforzar su mensaje sin recurrir a menciones directas, pero sí a símbolos ampliamente reconocibles por la audiencia.

Taika Waititi detrás de la cámara

La campaña fue dirigida por el cineasta Taika Waititi, ganador del Óscar, quien además aparece en un breve cameo dentro del anuncio interpretando al terapeuta del oso polar.

Con esta propuesta, Pepsi apuesta por aprovechar el escenario del Super Bowl para reactivar la conversación en torno a su histórica rivalidad con Coca-Cola, apelando al humor, la nostalgia publicitaria y un enfoque creativo que busca conectar con audiencias globales en uno de los espacios más codiciados de la publicidad mundial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!