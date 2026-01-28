Sweeney en la mira: ¿Cárcel por colgar lencería en el cartel de Hollywood?

La actriz estadounidense Sydney Sweeney celebró este miércoles 28 de enero el lanzamiento de su marca de lencería, Syrn, pero el brindis duró poco. Lo que parecía una jugada maestra de marketing hoy la tiene con un pie en los juzgados.

Días antes del estreno, las redes sociales ardieron con un video filtrado: la estrella de Euphoria —vestida en un riguroso traje negro y rodeada de su equipo— fue captada trepando las históricas letras blancas del cartel de Hollywood. Bajo el manto de la noche y con una sonrisa de victoria, la actriz colgó una hilera de sujetadores sobre el monumento. “Buen trabajo”, se le escucha decir con satisfacción mientras contempla su obra.

Un "tendedero" fuera de la ley

Sin embargo, la realidad se impuso más allá de la notoriedad. Aunque Sydney Sweeney contaba con autorización para realizar grabaciones en los alrededores del recinto, la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del letrero, fue categórica al señalar que cualquier contacto físico o intento de escalar la estructura constituye una infracción legal.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto”, sentenció la presidencia del organismo en un comunicado que ha generado inquietud en el equipo legal de la actriz.

En las colinas de Los Ángeles, las normas que protegen el letrero de Hollywood son estrictas y de cumplimiento obligatorio. Cruzar las vallas de seguridad o alterar físicamente las letras constituye un delito, sancionado habitualmente con arresto inmediato y cargos por allanamiento. El acceso del público se limita exclusivamente a los senderos autorizados y el cartel es considerado, para efectos legales, una estructura intocable.

Impacto mediático bajo la lupa legal

Más allá del ruido mediático, el caso vuelve a poner sobre la mesa la delgada línea entre las estrategias publicitarias de alto impacto y el respeto a la normativa vigente. En una industria donde la visibilidad suele traducirse en valor comercial, las acciones que desafían los marcos legales no solo exponen a artistas y marcas a sanciones, sino que también reabren el debate sobre la responsabilidad que implica utilizar símbolos patrimoniales con fines promocionales.

El desenlace dependerá ahora de las autoridades de California y de si la polémica termina siendo solo un golpe de atención o un precedente legal incómodo para la industria del entretenimiento.

