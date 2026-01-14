Lanzan tráiler oficial de la tercera temporada de Euphoria en HBO

Euphoria se ha consolidado como una de las producciones más influyentes de la última década. Creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, la serie retrata con crudeza y estética innovadora temas como la adicción, la identidad, el amor y la violencia juvenil. Desde su debut en 2019, se convirtió en un fenómeno cultural, impulsando las carreras de actores como Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer.

RELACIONADAS Inician grabaciones del regreso de Sin senos sí hay paraíso con Carmen Villalobos

Tras el final de la segunda temporada en 2022, los seguidores esperaron pacientemente noticias sobre la continuación. El lanzamiento del tráiler oficial el 14 de enero de 2026 marcó el inicio de la cuenta regresiva para el estreno de la tercera temporada, previsto para el 12 de abril en HBO y Max.

Qué muestra el tráiler de la tercera temporada

El avance revela un cambio de escenario: los personajes ya no están en la etapa escolar, sino enfrentando la vida adulta. Rue (Zendaya) aparece reflexionando sobre la fe y la posibilidad de redención, mientras Cassie (Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi), Maddie (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer) lidian con nuevas responsabilidades y conflictos.

El tráiler también incluye la participación de Rosalía, que aporta un toque musical y cultural inesperado. Además, se confirma la incorporación de nuevas figuras como Natasha Lyonne y Danielle Deadwyler, quienes se suman al elenco original.

'A Knight of the Seven Kingdoms': el nuevo spin-off de Game of Thrones Leer más

La narrativa se centra en la transición hacia la adultez, con un tono más oscuro y realista. HBO describe la temporada como una exploración de la fe, la redención y el mal, planteando dilemas más profundos que los vividos en la adolescencia.

Estreno y dónde verla

La tercera temporada de Euphoria se estrenará el 12 de abril de 2026 en HBO y Max, con un lanzamiento semanal de episodios, siguiendo el modelo tradicional de la cadena. Los suscriptores de la plataforma podrán acceder al contenido en simultáneo con el estreno televisivo.

La producción también rinde homenaje a Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco y falleció en 2023, lo que añade un componente emotivo a la nueva entrega.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!